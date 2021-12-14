https://ria.ru/20211214/lesoustroystvo-1763666975.html

Работы по лесоустройству проведут по всей Архангельской области

Работы по лесоустройству проведут по всей Архангельской области - РИА Новости, 14.12.2021

Работы по лесоустройству проведут по всей Архангельской области

Работы по лесоустройству будут проведены на всей территории Архангельской области, что позволит исключить возможность незаконной рубки и позволит более... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:52

2021-12-14T14:52

2021-12-14T14:52

архангельская область

экономика

москва

архангельская область

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

александр цыбульский

виктория абрамченко

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 дек – РИА Новости. Работы по лесоустройству будут проведены на всей территории Архангельской области, что позволит исключить возможность незаконной рубки и позволит более эффективно реализовывать инвестпроекты в регионе, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале по результатам встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в Москве.Цыбульский отметил, что во время встречи обсуждались вопросы лесоустройства, создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективы развития геологоразведочных работ в регионе. Результатом обсуждения обозначенных тем стало достижение договоренностей по всем трем направлениям."На всей территории Архангельской области, где используются лесные ресурсы, в приоритетном порядке будут проведены работы по лесоустройству. Их результат, наконец, покажет актуальность данных, с которыми мы работаем, полностью исключит возможность незаконной рубки, позволит наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты в регионе", – сообщил Цыбульский.Он добавил, что речь также шла об инфраструктурных объектах по переработке отходов в Архангельской области, которые будут построены "под ключ", а дорожная карта по реализации этого совместного с ППК РЭО проекта будет актуализирована.Кроме того, сообщил глава региона, на совещании с Абрамченко обсуждались перспективы проведения на территории области геологоразведочных работ - в ближайшие годы начнется их новый этап в регионе."Исследования будут проводиться в отношении алмазов. Кроме того, будет создана совместная с Роснедрами рабочая группа, которая займется вопросами перспективности наличия на территории Архангельской области углеводородного сырья", – пояснил губернатор.

https://ria.ru/20211213/subsidiya-1763533480.html

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москва

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экономика, москва, архангельская область, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), александр цыбульский, виктория абрамченко, россия