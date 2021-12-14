https://ria.ru/20211214/leschenko-1763657710.html

"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам

"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам - РИА Новости, 14.12.2021

"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам

Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:44

2021-12-14T18:44

2021-12-14T18:44

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике.В интервью порталу Sobesednik.ru он добавил, что в советское время к людям творческих профессий относились по-другому. По словам певца, в СССР могли запретить исполнять какую-то песню, но это "не самое главное".Поводом для конфликта между Киркоровым и Дробышем послужил анонс телеканала "Муз-ТВ" интервью композитора в Instagram. На видео была представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывался об исполнителе. В частности, он говорил, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь". В ответ Киркоров заявил, что презирает композитора.

https://ria.ru/20211214/malakhov-1763633960.html

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знаменитости, лев лещенко, шоу-бизнес