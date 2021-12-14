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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/leschenko-1763657710.html
"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам
"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам - РИА Новости, 14.12.2021
"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам
Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:44
2021-12-14T18:44
шоубиз
знаменитости
лев лещенко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике.В интервью порталу Sobesednik.ru он добавил, что в советское время к людям творческих профессий относились по-другому. По словам певца, в СССР могли запретить исполнять какую-то песню, но это "не самое главное".Поводом для конфликта между Киркоровым и Дробышем послужил анонс телеканала "Муз-ТВ" интервью композитора в Instagram. На видео была представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывался об исполнителе. В частности, он говорил, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь". В ответ Киркоров заявил, что презирает композитора.
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знаменитости, лев лещенко, шоу-бизнес
18:44 14.12.2021
 
"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам

Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе

© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы" на Первом канале
Певец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта Песни Великой Победы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике.

"Сейчас блогеры, тик-токеры, и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе или художнике. Вот в чем дело. Вот эта вседозволенность, она не есть свобода", – отметил певец.

В интервью порталу Sobesednik.ru он добавил, что в советское время к людям творческих профессий относились по-другому. По словам певца, в СССР могли запретить исполнять какую-то песню, но это "не самое главное".

"Главное: уважение к труду, уважение к профессии, вот что главное, уважение к артистам было. Давали звание, на пьедестал поднимали. А сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?!" – заявил Лещенко.

Поводом для конфликта между Киркоровым и Дробышем послужил анонс телеканала "Муз-ТВ" интервью композитора в Instagram. На видео была представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывался об исполнителе. В частности, он говорил, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь". В ответ Киркоров заявил, что презирает композитора.
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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