"Дробыш может оскорбить Киркорова": Лещенко о неуважении к артистам
Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы" на Первом канале
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лев Лещенко рассказал о неуважении к артистам в современном обществе. По его словам, сейчас любой блогер может начать говорить гадости о писателе или художнике.
"Сейчас блогеры, тик-токеры, и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова или какой-нибудь блогер начинает распространяться и говорить гадости о каком-то писателе или художнике. Вот в чем дело. Вот эта вседозволенность, она не есть свобода", – отметил певец.
В интервью порталу Sobesednik.ru он добавил, что в советское время к людям творческих профессий относились по-другому. По словам певца, в СССР могли запретить исполнять какую-то песню, но это "не самое главное".
"Главное: уважение к труду, уважение к профессии, вот что главное, уважение к артистам было. Давали звание, на пьедестал поднимали. А сейчас что, уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?!" – заявил Лещенко.
Поводом для конфликта между Киркоровым и Дробышем послужил анонс телеканала "Муз-ТВ" интервью композитора в Instagram. На видео была представлена нарезка комментариев Дробыша разных периодов, где он нелестно отзывался об исполнителе. В частности, он говорил, что Киркорову нужно "переходить в цирк куда-нибудь". В ответ Киркоров заявил, что презирает композитора.