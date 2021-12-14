https://ria.ru/20211214/lavrov-1763756402.html

Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере

Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере

Сергей Лавров рассказал, что на посту главы МИД предпочитает смотреть вперед и не задумывается о том, какой период в его карьере был самым тяжелым. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:15

2021-12-14T23:15

2021-12-14T23:49

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Лавров рассказал, что на посту главы МИД предпочитает смотреть вперед и не задумывается о том, какой период в его карьере был самым тяжелым.Корреспондент египетского телеканала "ТеН ТВ" отметил, что дипломат уже почти 17 лет отстаивает интересы страны на международной арене."Какие годы были самые трудные для вас?" — спросил журналист."Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать", — ответил Лавров.Глава МИД подчеркнул, что нужно "работать сегодня и смотреть вперед, а не назад".Сергей Лавров руководит дипломатическим ведомством с 2004 года — дольше всех в истории современной России.

https://ria.ru/20211214/berbok-1763727195.html

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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия