https://ria.ru/20211214/lavrov-1763756402.html
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере - РИА Новости, 14.12.2021
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
Сергей Лавров рассказал, что на посту главы МИД предпочитает смотреть вперед и не задумывается о том, какой период в его карьере был самым тяжелым. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:15
2021-12-14T23:15
2021-12-14T23:49
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Лавров рассказал, что на посту главы МИД предпочитает смотреть вперед и не задумывается о том, какой период в его карьере был самым тяжелым.Корреспондент египетского телеканала "ТеН ТВ" отметил, что дипломат уже почти 17 лет отстаивает интересы страны на международной арене."Какие годы были самые трудные для вас?" — спросил журналист."Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать", — ответил Лавров.Глава МИД подчеркнул, что нужно "работать сегодня и смотреть вперед, а не назад".Сергей Лавров руководит дипломатическим ведомством с 2004 года — дольше всех в истории современной России.
https://ria.ru/20211214/berbok-1763727195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4375f449234d118c8a552f21ad9ec4b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
23:15 14.12.2021 (обновлено: 23:49 14.12.2021)
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
Глава МИД Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе: предпочитаю смотреть вперед
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Лавров
рассказал, что на посту главы МИД предпочитает смотреть вперед и не задумывается о том, какой период в его карьере был самым тяжелым.
Корреспондент египетского телеканала "ТеН ТВ" отметил, что дипломат уже почти 17 лет отстаивает интересы страны на международной арене.
"Какие годы были самые трудные для вас?" — спросил журналист.
"Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать", — ответил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что нужно "работать сегодня и смотреть вперед, а не назад".
Сергей Лавров руководит дипломатическим ведомством с 2004 года — дольше всех в истории современной России.