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Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря

Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря - РИА Новости, 14.12.2021

Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря

Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря, сообщает пресс-служба курорта. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:20

2021-12-14T17:20

2021-12-14T17:20

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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря, сообщает пресс-служба курорта."Катание откроем немного позже – как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные по прогнозу ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше - уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега", - отметили представители курорта.В этом зимнем сезоне на "Роза Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России – 105 километров трасс.Кроме того, откроются две новые трассы: "Календула" и "Черника". Также на курорте запустят два новых подъемника ленточного типа - "Велес", расположенный на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря, и "Пегас" - на Финишной зоне, где впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Таким образом общее количество подъемников достигнет 32.Отмечается также, что курорт всегда открыт для отдыха и горных прогулок. Уже сейчас гости курорта могут подняться на трех гондольных подъемниках на Роза Пик – смотровую площадку на высоте 2320 метров, где также работают высокогорные качели и подвесные мосты. В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Помимо этого, для туристов открыты Ледовый каток, Хаски Хутор, Шишин двор, Музей Археологии, этнопарк "Моя Россия" и другие достопримечательности курорта.

https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html

https://ria.ru/20211210/kurorty-1763064622.html

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