16:07 14.12.2021 (обновлено: 16:30 14.12.2021)
СМИ предположили, что взрывы в Кукуте были направлены против мэра города
Tiempо предположила, что взрывы в аэропорту в Кукуте были направлены против мэра города
© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие в окрестностях Кукуты
© AP Photo / Fernando Llano
Ранее СМИ сообщили о двух взрывах в аэропорту. Один был совершен человеком со взрывным устройством, он погиб. Во втором случае сдетонировал подозрительный ящик. Погибли двое полицейских.
"По некоторым данным, атака была напрвлена против мэра Кукуты Хайро Яньеса, но было установлено, что местный чиновник уже вылетел на рейсе Кукута-Богота в момент взрывов", - пишет издание.
Радио Caracol сообщает, что среди наиболее изучаемых версий цели теракта рассматривается атака на два вертолета, расположенных на стоянке в аэропорту. Один из них принадлежит колумбийским ВВС, другой - национальной полиции. Эти вертолеты были активно задействованы в специальных операциях против криминальных группировок в регионе.
В июне в Кукуте в расположении военной части произошел теракт, 36 человек были ранены. В августе неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство в полицейском участке в этом городе, пострадали 12 офицеров полиции и двое гражданских. Власти тогда заявляли, что за взрывами стоят боевики повстанческой "Армии национального освобождения" и "Революционных вооруженных сил Колумбии".
В ноябре правоохранители задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, которое также произошло в Кукуте. Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.
7 ноября, 04:55В Колумбии поймали организатора нападения на президента