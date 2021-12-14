https://ria.ru/20211214/kukuta-1763684886.html

СМИ предположили, что взрывы в Кукуте были направлены против мэра города

СМИ предположили, что взрывы в Кукуте были направлены против мэра города - РИА Новости, 14.12.2021

СМИ предположили, что взрывы в Кукуте были направлены против мэра города

Взрывы в аэропорту Кукуты в Колумбии, предположительно, были направлены против мэра города Хайро Яньеса, пишет газета Tiempо. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:07

2021-12-14T16:07

2021-12-14T16:30

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иван дуке

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы в аэропорту Кукуты в Колумбии, предположительно, были направлены против мэра города Хайро Яньеса, пишет газета Tiempо.Ранее СМИ сообщили о двух взрывах в аэропорту. Один был совершен человеком со взрывным устройством, он погиб. Во втором случае сдетонировал подозрительный ящик. Погибли двое полицейских."По некоторым данным, атака была напрвлена против мэра Кукуты Хайро Яньеса, но было установлено, что местный чиновник уже вылетел на рейсе Кукута-Богота в момент взрывов", - пишет издание.Радио Caracol сообщает, что среди наиболее изучаемых версий цели теракта рассматривается атака на два вертолета, расположенных на стоянке в аэропорту. Один из них принадлежит колумбийским ВВС, другой - национальной полиции. Эти вертолеты были активно задействованы в специальных операциях против криминальных группировок в регионе.В июне в Кукуте в расположении военной части произошел теракт, 36 человек были ранены. В августе неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство в полицейском участке в этом городе, пострадали 12 офицеров полиции и двое гражданских. Власти тогда заявляли, что за взрывами стоят боевики повстанческой "Армии национального освобождения" и "Революционных вооруженных сил Колумбии".В ноябре правоохранители задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, которое также произошло в Кукуте. Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.

https://ria.ru/20211107/duke-1757921440.html

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в мире, колумбия, революционные вооруженные силы колумбии, иван дуке