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Показан карманный компьютер, работающий на российской "Авроре"
Показан карманный компьютер, работающий на российской "Авроре" - РИА Новости, 14.12.2021
Показан карманный компьютер, работающий на российской "Авроре"
Представлен карманный компьютер Aquarius NS M11, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Устройство работает на отечественной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:40
2021-12-14T11:40
2021-12-14T11:40
наука
технологии
шуя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Представлен карманный компьютер Aquarius NS M11, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Устройство работает на отечественной операционной системе "Аврора".Гаджет напоминает смартфон — в общем-то он им и является, но без GSM-модуля. Есть в Aquarius NS M11 набор проводных и беспроводных интерфейсов, сенсорный 6,7-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 5000 мАч. Платформой устройства стал 8-ядерный процессор.Производитель заявляет, что новинка полностью спроектирована в России и произведена в городе Шуя Ивановской области. NS M11 предназначен для использования в организациях, в том числе являющихся частью критической информационной инфраструктуры, экстренных служб, МЧС и др. КПК работает под управлением ОС "Аврора" версии 4.Пока вышла первая партия Aquarius CMP NS M11, состоящая из 200 устройств, но купить устройство физическому лицу не получится. До конца года производитель выпустит еще три тысячи КПК.
https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html
шуя
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технологии, шуя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)