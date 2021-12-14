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В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально

В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально - РИА Новости, 14.12.2021

В России проведут анализ для определения числа переболевших неофициально

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для определения числа тех, кто имел положительный ПЦР, но не обращался к врачам, нужен анализ. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:48

2021-12-14T20:48

2021-12-14T20:48

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для определения числа тех, кто имел положительный ПЦР, но не обращался к врачам, нужен анализ."Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ", — сказала Голикова, отвечая на вопрос о примерном числе россиян, которые имели положительный ПЦР, но не обращались к врачам.Голикова отметила, что не все, кто есть в системе, имеют ПЦР тесты после 1 января 2021 года.

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