https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента - РИА Новости, 14.12.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном совещании под... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:53
2021-12-14T16:53
2021-12-14T18:36
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
севастополь
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763719983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7b01f755a918f3436a9451d8ae4fc0e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством Владимира Путина."Наилучший показатель — свыше 80 процентов — сегодня в городе Севастополе. Больше 72 процентов мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", — рассказала она. Накануне вице-премьер сообщала об уровне в 55,8 процента.По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.Сейчас в стране развернуто почти 207 тысяч ковидных коек, в "период пикового подъема в последнюю волну" эта цифра составляла 305 тысяч.По ее словам, это проявляется и в том, что в 24 регионах увеличивается количество госпитализаций в тяжелом состоянии. Среди них она выделила Хабаровский край, Калужскую, Тульскую, Сахалинскую и Калининградскую области.Чиновница рассказала, что сейчас под наблюдением врачей — стационарно и амбулаторно — находятся 745 тысяч россиян. В 11 субъектах число заболевших растет, максимальные показатели в Ингушетии (35 процентов) и Сахалинской области (25 процентов).Ситуация с омикрон-штаммомГоликова отметила, что в России своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового омикрон-варианта коронавируса, изолировав граждан, прибывающих из ЮАР и некоторых других стран. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, B.1.1.529 обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.При этом полученные данные свидетельствуют о высокой контагиозности нового штамма: "в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8". Поэтому введенные ограничения необходимо сохранить и скорректировать их по необходимости, считает вице-премьер."Омикрон" выявили уже в 74 странах мира, сообщила Голикова. Она также отметила, что все зарегистрированные в России тест-системы способны выявлять этот вариант.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как ранее заявляла чиновница, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше. Это удастся сделать, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркивала вице-премьер.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763699814.html
https://ria.ru/20211214/propusk-1763710736.html
россия
севастополь
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763719983_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_625bebac0f065315d77ced19e3d569f3.jpg
Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России
2021-12-14T16:53
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, севастополь, владимир путин, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, чукотский автономный округ
16:53 14.12.2021 (обновлено: 18:36 14.12.2021)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента
Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1%
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на правительственном совещании под руководством Владимира Путина
.
"Наилучший показатель — свыше 80 процентов — сегодня в городе Севастополе
. Больше 72 процентов мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе
, Республике Тыва
, Карелии, Московской области
, Санкт-Петербурге
и Москве", — рассказала она. Накануне вице-премьер сообщала об уровне в 55,8 процента.
По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область
, Республика Адыгея
, Ненецкий автономный округ
, Камчатский край
и Республика Алтай
.
"Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.
Сейчас в стране развернуто почти 207 тысяч ковидных коек, в "период пикового подъема в последнюю волну" эта цифра составляла 305 тысяч.
"Казалось бы, разница большая: сто тысяч уже перевели в обычные плановые койки, но тем не менее ситуация напряженная", — пояснила вице-премьер.
По ее словам, это проявляется и в том, что в 24 регионах увеличивается количество госпитализаций в тяжелом состоянии. Среди них она выделила Хабаровский край, Калужскую, Тульскую, Сахалинскую и Калининградскую области.
Чиновница рассказала, что сейчас под наблюдением врачей — стационарно и амбулаторно — находятся 745 тысяч россиян. В 11 субъектах число заболевших растет, максимальные показатели в Ингушетии (35 процентов) и Сахалинской области (25 процентов).
Ситуация с омикрон-штаммом
Голикова отметила, что в России своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового омикрон-варианта коронавируса, изолировав граждан, прибывающих из ЮАР и некоторых других стран. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова
, B.1.1.529 обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.
При этом полученные данные свидетельствуют о высокой контагиозности нового штамма: "в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8". Поэтому введенные ограничения необходимо сохранить и скорректировать их по необходимости, считает вице-премьер.
"Тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников, и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", — добавила она.
"Омикрон" выявили уже в 74 странах мира, сообщила Голикова. Она также отметила, что все зарегистрированные в России тест-системы способны выявлять этот вариант.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Как ранее заявляла чиновница, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше. Это удастся сделать, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркивала вице-премьер.