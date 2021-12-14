https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента - РИА Новости, 14.12.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1 процента

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном совещании под... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:53

2021-12-14T16:53

2021-12-14T18:36

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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севастополь

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством Владимира Путина."Наилучший показатель — свыше 80 процентов — сегодня в городе Севастополе. Больше 72 процентов мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", — рассказала она. Накануне вице-премьер сообщала об уровне в 55,8 процента.По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.Сейчас в стране развернуто почти 207 тысяч ковидных коек, в "период пикового подъема в последнюю волну" эта цифра составляла 305 тысяч.По ее словам, это проявляется и в том, что в 24 регионах увеличивается количество госпитализаций в тяжелом состоянии. Среди них она выделила Хабаровский край, Калужскую, Тульскую, Сахалинскую и Калининградскую области.Чиновница рассказала, что сейчас под наблюдением врачей — стационарно и амбулаторно — находятся 745 тысяч россиян. В 11 субъектах число заболевших растет, максимальные показатели в Ингушетии (35 процентов) и Сахалинской области (25 процентов).Ситуация с омикрон-штаммомГоликова отметила, что в России своевременно приняли меры по борьбе с распространением нового омикрон-варианта коронавируса, изолировав граждан, прибывающих из ЮАР и некоторых других стран. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, B.1.1.529 обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них вакцинированы.При этом полученные данные свидетельствуют о высокой контагиозности нового штамма: "в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, в то время как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8". Поэтому введенные ограничения необходимо сохранить и скорректировать их по необходимости, считает вице-премьер."Омикрон" выявили уже в 74 странах мира, сообщила Голикова. Она также отметила, что все зарегистрированные в России тест-системы способны выявлять этот вариант.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как ранее заявляла чиновница, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше. Это удастся сделать, если привьется каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, подчеркивала вице-премьер.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763699814.html

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россия

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Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России 2021-12-14T16:53 true PT0M41S

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