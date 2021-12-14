https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763625557.html
Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова
Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова - РИА Новости, 14.12.2021
Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова
Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:52
2021-12-14T11:52
2021-12-14T12:57
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коронавирус covid-19
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID", - сказала Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук
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коронавирус covid-19, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус в россии
11:52 14.12.2021 (обновлено: 12:57 14.12.2021)
Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова
Глава ФМБА Скворцова: коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения