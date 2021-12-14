https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763625557.html

Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова

Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова - РИА Новости, 14.12.2021

Коронавирус ускоряет старение организма, заявила Скворцова

Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:52

2021-12-14T11:52

2021-12-14T12:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID", - сказала Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук

https://ria.ru/20211113/tromboz-1758865080.html

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2021

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коронавирус covid-19, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус в россии