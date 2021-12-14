https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763623763.html

В России зафиксировали 28 343 новых случая COVID-19

В России зафиксировали 28 343 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В России зафиксировали 28 343 новых случая COVID-19

Третий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:42

2021-12-14T11:42

2021-12-14T12:38

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Третий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 28 343 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1864 (6,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 29 558 заболевших, темп прироста составил 0,28%. За время эпидемии зафиксировано 10 074 797 случаев заболевания.Умерли 1145 человек (днем ранее — 1121). Всего жертвами COVID-19 в России стали 291 749 человек. Выздоровели за сутки 34 084 пациента, за все время пандемии — более 8,8 миллиона.Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге — 1989 (накануне —1968), Москве — 1976 (2894), Подмосковье — 1945, Краснодарском — 769 и Красноярском краях — 703.Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели трое, в Ненецком автономном округе — 10, Калмыкии — 15.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760884103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии