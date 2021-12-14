11:42 14.12.2021 (обновлено: 12:38 14.12.2021)
В России зафиксировали 28 343 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 28 343 новых случая COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Третий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 28 343 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1864 (6,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 29 558 заболевших, темп прироста составил 0,28%. За время эпидемии зафиксировано 10 074 797 случаев заболевания.
Умерли 1145 человек (днем ранее — 1121). Всего жертвами COVID-19 в России стали 291 749 человек. Выздоровели за сутки 34 084 пациента, за все время пандемии — более 8,8 миллиона.
Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге — 1989 (накануне —1968), Москве — 1976 (2894), Подмосковье — 1945, Краснодарском — 769 и Красноярском краях — 703.
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели трое, в Ненецком автономном округе — 10, Калмыкии — 15.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.