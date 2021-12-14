https://ria.ru/20211214/konsultatsii-1763753318.html

Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией

Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией - РИА Новости, 14.12.2021

Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией

США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с РФ и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила официальный... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:25

2021-12-14T22:25

2021-12-14T22:42

в мире

сша

евросоюз

россия

киев

дженнифер псаки

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с РФ и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше", - сказала Псаки на брифинге.Она напомнила о встречах госсекретаря США Энтони Блинкена и визите его заместителя в Москву и Киев. По ее словам, представитель госдепа в РФ рассчитывает встретиться с руководством страны, чтобы поговорить о ситуации вокруг Украины. Она подчеркнула, что важно "остаться на дипломатическом пути" и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.

https://ria.ru/20211214/schit-1763730896.html

сша

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в мире, сша, евросоюз, россия, киев, дженнифер псаки, энтони блинкен