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Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией
Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией - РИА Новости, 14.12.2021
Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией
США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с РФ и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила официальный... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:25
2021-12-14T22:42
в мире
сша
евросоюз
россия
киев
дженнифер псаки
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с РФ и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше", - сказала Псаки на брифинге.Она напомнила о встречах госсекретаря США Энтони Блинкена и визите его заместителя в Москву и Киев. По ее словам, представитель госдепа в РФ рассчитывает встретиться с руководством страны, чтобы поговорить о ситуации вокруг Украины. Она подчеркнула, что важно "остаться на дипломатическом пути" и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.
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в мире, сша, евросоюз, россия, киев, дженнифер псаки, энтони блинкен
22:25 14.12.2021 (обновлено: 22:42 14.12.2021)
 
Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией

Псаки рассказала о консультациях Белого дома с ЕС по взаимодействию с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с РФ и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше", - сказала Псаки на брифинге.
Она напомнила о встречах госсекретаря США Энтони Блинкена и визите его заместителя в Москву и Киев. По ее словам, представитель госдепа в РФ рассчитывает встретиться с руководством страны, чтобы поговорить о ситуации вокруг Украины. Она подчеркнула, что важно "остаться на дипломатическом пути" и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
19:10
Медведев заявил, что у США нет надежного щита от ядерного оружия
 
В миреСШАЕвросоюзРоссияКиевДженнифер ПсакиЭнтони Блинкен
 
 
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