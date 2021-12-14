Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/klimat-1763632327.html
В Кремле прокомментировали блокировку проекта резолюции по климату
В Кремле прокомментировали блокировку проекта резолюции по климату - РИА Новости, 14.12.2021
В Кремле прокомментировали блокировку проекта резолюции по климату
В Кремле считают неприемлемым заблокированный РФ в Совете безопасности ООН проект резолюции по климату и безопасности, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:23
2021-12-14T12:40
в мире
дмитрий песков
совет безопасности оон
россия
сша
оон
ирландия
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым заблокированный РФ в Совете безопасности ООН проект резолюции по климату и безопасности, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РФ в понедельник наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался."Резолюция действительно была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но, вы знаете, что еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём, чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития, получив таким образом высокоиндустриальную экономику", - сказал Песков.Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявлил, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета безопасности ООН, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.Кремль абсолютно не согласен с заявлением постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что РФ подвела весь мир, наложив вето в СБ ООН на проект резолюции по климату и безопасности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не согласны с этим абсолютно, Москва, еще раз повторю, является ответственным участником климатической повестки дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211213/klimat-1763549952.html
https://ria.ru/20211210/putin-1763114547.html
россия
сша
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, совет безопасности оон, россия, сша, оон, ирландия, василий небензя
12:23 14.12.2021 (обновлено: 12:40 14.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали блокировку проекта резолюции по климату

Пресс-секретарь Песков назвал заблокированный проект резолюции по климату неприемлемым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым заблокированный РФ в Совете безопасности ООН проект резолюции по климату и безопасности, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РФ в понедельник наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 20:14
Джонсон отметил вклад России в работу Конференции по климату
"Резолюция действительно была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но, вы знаете, что еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём, чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития, получив таким образом высокоиндустриальную экономику", - сказал Песков.
Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявлил, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета безопасности ООН, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.
Кремль абсолютно не согласен с заявлением постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что РФ подвела весь мир, наложив вето в СБ ООН на проект резолюции по климату и безопасности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с этим абсолютно, Москва, еще раз повторю, является ответственным участником климатической повестки дня", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:38
Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату
 
В миреДмитрий ПесковСовет Безопасности ООНРоссияСШАООНИрландияВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
Лента новостейМолния
Экономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД