12:23 14.12.2021 (обновлено: 12:40 14.12.2021)
В Кремле прокомментировали блокировку проекта резолюции по климату
Пресс-секретарь Песков назвал заблокированный проект резолюции по климату неприемлемым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым заблокированный РФ в Совете безопасности ООН проект резолюции по климату и безопасности, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РФ в понедельник наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.
"Резолюция действительно была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но, вы знаете, что еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём, чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития, получив таким образом высокоиндустриальную экономику", - сказал Песков.
Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявлил, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета безопасности ООН, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.
"Мы не согласны с этим абсолютно, Москва, еще раз повторю, является ответственным участником климатической повестки дня", - сказал Песков.
10 декабря, 13:38Путин призвал ЕврАзЭС нарастить сотрудничество по климату