https://ria.ru/20211214/kitay-1763615145.html

Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok

Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok - РИА Новости, 14.12.2021

Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok

Посольство России в КНР за три дня набрало свыше 500 тысяч друзей в своем аккаунте в китайском TikTok (службе "Доуинь"). РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:06

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Посольство России в КНР за три дня набрало свыше 500 тысяч друзей в своем аккаунте в китайском TikTok (службе "Доуинь").По состоянию на понедельник на аккаунт подписались полмиллиона человек, поставлено 1,3 миллиона лайков, оставлено 63 тысяч комментариев. Хитом стало выступление посла России Андрея Денисова: его за пару дней посмотрели более 10 миллионов китайцев."Доуинь" - сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный в 2018 году и принадлежащий пекинской компании "ByteDance". TikTok и "Доуинь" являются по сути одним и тем же приложением, однако работают на отдельных серверах.Адрес российского посольства в китайском TikTok

https://ria.ru/20211209/zal-1762910640.html

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2021

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китай, tiktok, россия