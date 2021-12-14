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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211214/kitay-1763615145.html
Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok
Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok - РИА Новости, 14.12.2021
Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok
Посольство России в КНР за три дня набрало свыше 500 тысяч друзей в своем аккаунте в китайском TikTok (службе "Доуинь"). РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:06
2021-12-14T11:06
россия-китай: главное
китай
tiktok
россия
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Посольство России в КНР за три дня набрало свыше 500 тысяч друзей в своем аккаунте в китайском TikTok (службе "Доуинь").По состоянию на понедельник на аккаунт подписались полмиллиона человек, поставлено 1,3 миллиона лайков, оставлено 63 тысяч комментариев. Хитом стало выступление посла России Андрея Денисова: его за пару дней посмотрели более 10 миллионов китайцев."Доуинь" - сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный в 2018 году и принадлежащий пекинской компании "ByteDance". TikTok и "Доуинь" являются по сути одним и тем же приложением, однако работают на отдельных серверах.Адрес российского посольства в китайском TikTok
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китай, tiktok, россия
11:06 14.12.2021
 

Посольство России в Китае открыло аккаунт в Tik-Tok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Посольство России в КНР за три дня набрало свыше 500 тысяч друзей в своем аккаунте в китайском TikTok (службе "Доуинь").
По состоянию на понедельник на аккаунт подписались полмиллиона человек, поставлено 1,3 миллиона лайков, оставлено 63 тысяч комментариев. Хитом стало выступление посла России Андрея Денисова: его за пару дней посмотрели более 10 миллионов китайцев.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 12:45Россия-Китай: Главное
Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР
"Доуинь" - сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный в 2018 году и принадлежащий пекинской компании "ByteDance". TikTok и "Доуинь" являются по сути одним и тем же приложением, однако работают на отдельных серверах.
Адрес российского посольства в китайском TikTok
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайTikTokРоссия
 
 
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