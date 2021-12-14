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Россия и Индонезия заключили соглашение по кибербезопасности
Россия и Индонезия заключили соглашение по кибербезопасности - РИА Новости, 14.12.2021
Россия и Индонезия заключили соглашение по кибербезопасности
Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщила... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:05
2021-12-14T11:05
в мире
индонезия
джакарта
николай патрушев
москва
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.Документ был подписан в Джакарте, где прошли российско-индонезийские консультации по безопасности. От имени правительства РФ соглашение подписал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, от имени правительства Индонезии – министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Мохаммад Махфуд."Согласно подписанному соглашению Россия и Индонезия договорились осуществлять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.Стороны определили направления взаимодействия, включая определение, выработку, координацию и осуществление необходимых совместных мер в области обеспечения международной информационной безопасности.Заявлено о важности создания системы предотвращения, мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой сфере угрозы. Москва и Джакарта также договорились об обмене информацией о противоправном использовании информационных и коммуникационных технологий, компьютерных инцидентах, вредоносном программном обеспечении, компьютерных атаках и иных способах противоправного использования IT-технологий.В соглашении отмечена необходимость взаимодействия сторон по совершенствованию действующей модели управления интернетом.Россия и Индонезия также договорились о разработке и осуществлении совместных мер доверия в области использования технологий, способствующих обеспечению международной информационной безопасности, о согласованной политике по защите информации, включая защиту персональных данных, при трансграничном информационном взаимодействии.Кроме того, предполагается обмен информацией о национальном законодательстве в области обеспечения информационной безопасности.Планируется, что стороны будут совместно расследовать, отслеживать, обнаруживать, предотвращать и пресекать угрозы, связанные с противоправным использованием IT-технологий.Координировавшими органами для реализации соглашения назначены аппарат Совбеза РФ и Национальное агентство по кибербезопасности и криптографии Индонезии.
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в мире, индонезия, джакарта, николай патрушев, москва, совет безопасности рф, россия
11:05 14.12.2021
 
Россия и Индонезия заключили соглашение по кибербезопасности

Россия и Индонезия заключили соглашение о сотрудничестве по кибербезопасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Документ был подписан в Джакарте, где прошли российско-индонезийские консультации по безопасности. От имени правительства РФ соглашение подписал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, от имени правительства Индонезии – министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Мохаммад Махфуд.
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"Согласно подписанному соглашению Россия и Индонезия договорились осуществлять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.
Стороны определили направления взаимодействия, включая определение, выработку, координацию и осуществление необходимых совместных мер в области обеспечения международной информационной безопасности.
Заявлено о важности создания системы предотвращения, мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой сфере угрозы. Москва и Джакарта также договорились об обмене информацией о противоправном использовании информационных и коммуникационных технологий, компьютерных инцидентах, вредоносном программном обеспечении, компьютерных атаках и иных способах противоправного использования IT-технологий.
В соглашении отмечена необходимость взаимодействия сторон по совершенствованию действующей модели управления интернетом.
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Россия и Индонезия также договорились о разработке и осуществлении совместных мер доверия в области использования технологий, способствующих обеспечению международной информационной безопасности, о согласованной политике по защите информации, включая защиту персональных данных, при трансграничном информационном взаимодействии.
Кроме того, предполагается обмен информацией о национальном законодательстве в области обеспечения информационной безопасности.
Планируется, что стороны будут совместно расследовать, отслеживать, обнаруживать, предотвращать и пресекать угрозы, связанные с противоправным использованием IT-технологий.
Координировавшими органами для реализации соглашения назначены аппарат Совбеза РФ и Национальное агентство по кибербезопасности и криптографии Индонезии.
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