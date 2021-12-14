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Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74 - РИА Новости, 14.12.2021
Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, заявил в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T00:20
2021-12-14T00:20
в мире
арканзас
сша
миссури
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, заявил в понедельник губернатор штата Энди Бешир."Последние данные о погибших свидетельствуют о 74 жертвах", - сказал Бешир в ходе брифинга.Он добавил, что о судьбе еще 109 человек по-прежнему ничего не известно.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.
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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден
00:20 14.12.2021
 
Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74

Губернатор Кентукки Бешир заявил, что число погибших от торнадо выросло до 74

© REUTERS / Lindsey NanceПоследствия торнадо в Боулинг-Грине, штат Кентукки
Последствия торнадо в Боулинг-Грине, штат Кентукки - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Lindsey Nance
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, заявил в понедельник губернатор штата Энди Бешир.
"Последние данные о погибших свидетельствуют о 74 жертвах", - сказал Бешир в ходе брифинга.
Он добавил, что о судьбе еще 109 человек по-прежнему ничего не известно.
Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.
Последствия торнадо в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 11:57В мире
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В миреАрканзасСШАМиссуриДжо Байден
 
 
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