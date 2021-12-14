https://ria.ru/20211214/kentukki-1763583196.html

Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74

Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74 - РИА Новости, 14.12.2021

Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74

Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, заявил в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:20

2021-12-14T00:20

2021-12-14T00:20

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арканзас

сша

миссури

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного торнадо в американском штате Кентукки возросло до 74, еще 109 человек числятся пропавшими без вести, заявил в понедельник губернатор штата Энди Бешир."Последние данные о погибших свидетельствуют о 74 жертвах", - сказал Бешир в ходе брифинга.Он добавил, что о судьбе еще 109 человек по-прежнему ничего не известно.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/bayden-1763426911.html

арканзас

сша

миссури

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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден