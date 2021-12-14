https://ria.ru/20211214/kassirsha-1763601865.html

Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции

Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции - РИА Новости, 14.12.2021

Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции

Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:32

2021-12-14T09:32

2021-12-14T09:32

происшествия

ачинск

красноярский край

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро обнаружилась неделю назад из одного из кредитно-кассового офиса финансовой организации. Подозрение пало на кассира.В тот же день мать подозреваемой заявила, что ее дочь пропала. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы."Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - заявила Волк.Сейчас девушка находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.

ачинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кассир вынесла деньги из банка в Ачинске. Кадры МВД РФ ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства. 2021-12-14T09:32 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ачинск, красноярский край, ирина волк, видео