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Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции - РИА Новости, 14.12.2021
Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:32
2021-12-14T09:32
происшествия
ачинск
красноярский край
ирина волк
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро обнаружилась неделю назад из одного из кредитно-кассового офиса финансовой организации. Подозрение пало на кассира.В тот же день мать подозреваемой заявила, что ее дочь пропала. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы."Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - заявила Волк.Сейчас девушка находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Кассир вынесла деньги из банка в Ачинске. Кадры МВД РФ
ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.
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происшествия, ачинск, красноярский край, ирина волк, видео
Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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09:32 14.12.2021
 
Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции

Кассирша из Ачинска, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей, сдалась полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Кассир из города Ачинск Красноярского края, подозреваемая в хищении совокупно более 20 миллионов рублей, сдалась полиции, сообщает во вторник краевой главк со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Пропажа 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро обнаружилась неделю назад из одного из кредитно-кассового офиса финансовой организации. Подозрение пало на кассира.
В тот же день мать подозреваемой заявила, что ее дочь пропала. Девушку объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.
"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - заявила Волк.
Сейчас девушка находится в отделе полиции в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский крайИрина Волк
 
 
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