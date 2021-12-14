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Подведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году
Подведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году - РИА Новости, 14.12.2021
Подведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году
На площадке МИА "Россия сегодня" 13 декабря 2021 года состоялась пресс-конференция "Развитие Национальной системы квалификаций: итоги года", организованная... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:28
2021-12-14T14:28
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 дек - Национальное агентство развития квалификаций. На площадке МИА "Россия сегодня" 13 декабря 2021 года состоялась пресс-конференция "Развитие Национальной системы квалификаций: итоги года", организованная Национальным агентством развития квалификаций и Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.О результатах работы в уходящем году и о планах по развитию рынка труда на 2022 год, о новых проектах и законодательных инициативах, рассмотренных на декабрьском заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, журналистам рассказали Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр Шохин, Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и Директор департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля.В частности, Елена Мухтиярова рассказала о Национальном проекте "Демография", отметив, что Минтруд России запустил модернизацию государственной службы занятости. "Необходимо анализировать и проводить мониторинг в режиме реального времени, оценивая изменения на рынке труда. И прогнозировать, в том числе с горизонтом среднесрочным и долгосрочным, каким образом изменятся навыки и квалификации. В этом и следующем году мы разрабатываем методологию информационной системы, так называемой "Биржи навыков", которая заявлена нами в рамках стратегических инициатив. И в ней будем оценивать, в том числе, возможность монетизации того или иного навыка. В этом должен существенно помочь мониторинг трудоустройства выпускников", - сказала она.В своем выступлении Елена Мухтиярова отметила, что важное значение приобретает система оценки квалификации и ее развитие: поддержка ускоренной актуализации и разработки новых профессиональных стандартов, развития непрерывного образования работников и расширение практики использования независимой оценки квалификации. Министерством труда администрируются процессы разработки профессиональных стандартов, 1475 уже утверждены, отметила она. "В этом году мы утвердили 93 и актуализировали почти 190 профстандартов. Создано 40 советов по профессиональным квалификациям и более 1000 экзаменационных площадок… В дальнейшем развитие национальной системы квалификаций должно способствовать более гибкому реагированию на потребности рынка труда с учетом того, что идет взрывной рост потребности в обновлении навыков", – сказала Мухтиярова.О проектах по развитию профессиональных навыков и подготовке профессиональных кадров для российской экономики, внедряемых с участием Минпросвещения России, рассказал Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. "Одна из ключевых инициатив, которая начнет реализовываться в следующем году, – это "Профессионалитет". Главной задачей этого проекта является синхронизация потребностей конкретного производства между работодателями и теми кадрами, которые готовит система профессионального образования. И здесь без партнерства с Национальным агентством, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Министерством труда и коллегами из общественных организаций, в том числе АНО "Россия страна возможностей", не удалось бы выстроить успешную коммуникацию. Основной целью пилотного проекта является выстраивание непосредственного участия работодателей в системе подготовки кадров", – подчеркнул Александр Бугаев.Артем Шадрин рассказал об основных направлениях развития инструментов национальной системы квалификации, поддержку реализации которых отраслевыми советами по профессиональным квалификациям обеспечивает Национальное агентство.Он отметил, что в настоящее время на советы по профессиональным квалификациям, помимо разработки и актуализации профессиональных стандартов, возложена функция по обеспечению профессионально-общественной аккредитации программ высшего и среднего образования.Эта профессионально-общественная аккредитация направлена на то, чтобы обеспечить "контроль качества" реализации программ профессионального образования, в том числе, с точки зрения оценки их соответствия профессиональных стандартам.Еще один важный инструмент – независимая оценка квалификации, обеспечивающая контроль уровня компетенций выпускников и уже работающих специалистов, сказал руководитель Национального агентства.Наконец, третьим, стратегически важным направлением работы Национального агентства Шадрин назвал поддержку организации мониторинга рынка труда, реализуемого советами по профессиональной квалификации. Обратная связь от предприятий позволяет максимально качественно прогнозировать потребность в выпускниках вузов и СПО, и тем самым влиять на контрольные цифры приема, отметил он.Артем Шадрин рассказал, что 8 декабря 2021 года на заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был одобрен проект Плана нормотворческой и методической работы в сфере развития Национальной системы квалификаций на 2021-2022 годы. Документ был сформирован с учетом положений Стратегии развития национальной системы квалификаций, предложений Советов по профессиональным квалификациям, ФНПР и работодателей.В следующем году планируется запуск пилотного проекта по синхронизации итоговой и промежуточной аттестации учащихся и независимой оценки квалификации в вузах. В проекте планируют принять участие такие ведущие отраслевые вузы страны, как Тимирязевская академия, МЭИ, МГСУ, ЛЭТИ, университеты, работающие в сфере информационных технологий и транспорта и других секторах. Артем Шадрин также рассказал о перспективах реализации формата прикладного проектного обучения, предполагающего активное участие работодателей в реализации программ профессионального обучения.Директор департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля отметил возросшую роль надпрофессиональных навыков. "Есть, в частности, зарубежные исследования, согласно которым почти 70% веса успешности молодого специалиста приходится на soft skills, а 30% – на профессиональные навыки. В этом году мы делали свое исследование, в России эти показатели идут примерно 50% на 50%, то есть работодатели говорят о том, что для них важна история успеха молодого человека точно так же, как и его профессиональные знания. Хорошо, когда молодой человек обладает узкоспециальными, профессиональными знаниями, но если он не умеет анализировать информацию, если его коммуникативная грамотность находится на низком уровне, если он не нацелен на результат, не умеет развиваться и обучаться, то такой специалист нужен работодателю в меньшей степени. Оценивать очень важно, при этом не стоит забывать, что оценка – это не самоцель, это лишь первый этап. Следующий этап – развитие компетенций, их прокачка на базе вузов, центров компетенций и на других площадках", - подчеркнул Дмитрий Гужеля.В 2021 году АНО "Россия – страна возможностей" реализует проект по открытию центров компетенций в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" в марте 2021 года, в котором уже принимают участие несколько десятков пилотных университетов. Также при поддержке Национального агентства развития квалификаций к пилотном проекту уже в начале наступающего года будет привлечено более десяти организаций среднего профессионального образования.Подводя итоги сказанного, Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр Шохин отметил, что сегодня среди направлений, которые являются драйверами развития Национальной системы квалификаций и рынка труда, выделяются такие федеральные проекты, как "Кадры для цифровой экономики" и "Содействие занятости", инициатива "Профессионалитет", а также проект по развитию soft-skills у студентов ведущих федеральных и региональных вузов и организаций СПО, реализуемый АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Национального агентства.Названные программы содействуют повышению качества трудовых ресурсов, делая рынок труда более гибким, способствуя формированию актуальных цифровых навыков и компетенций и внедрению современных цифровых решений во все отрасли экономики, подчеркнул Шохин. Он также отметил, что бизнес готов соинвестировать в проекты по развитию профессионального образования и, в частности, реализуемые в рамках инициативы "Профессионалитет".Среди основных направлений, на которых в 2022 году планируется сосредоточить основные усилия, Шохин назвал ускорение процессов и сроков разработки и внедрения в работу профессиональных стандартов и квалификаций, а также создание условий для совмещения государственной итоговой и промежуточной аттестации с независимой оценкой квалификации в образовательных организациях."Бизнес готов активно включаться в систему управления организациями профессионального образования как в среднем, на примере программы "Профессионалитет", так и в высшем образовании", - подчеркнул Александр Шохин.Также необходимо, чтобы государство создало механизмы для учета затрат бизнеса на развитие национальной системы квалификаций. И не только на подготовку работников для собственных предприятий, но и региональных и отраслевых рынков.Речь идет о том, чтобы относить на себестоимость затраты, связанные с развитием национальной системы квалификаций. И для граждан это тоже имеет значение – необходимо повышение налоговых вычетов при затратах граждан на образование. Это может стать мощным стимулом для всех игроков рынка участвовать в процессе развития Национальной системы квалификаций и поддерживать уровень квалификации на высоком уровне, заметил он.Национальное агентство развития квалификаций является базовой организацией Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, оператором системы независимой оценки квалификаций, обеспечивает организационно-методическую поддержку отраслевых советов по профессиональным квалификациям, содействует развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации; формирует согласованную позицию организаций, представляющих бизнес сообщество, в их взаимодействии с государственными и негосударственными структурами, ответственными за развитие образования; содействует становлению независимых, в том числе общественно – государственных институтов, участвующих в развитии качества рабочей силы, оценке результатов образования, обучения и трудового опыта.Партнерский материал. 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пресс-релизы
14:28 14.12.2021
 

Подведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году

© Фото : РСПППодведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году
Подведены итоги развития Национальной системы квалификаций в 2021 году - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : РСПП
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МОСКВА, 14 дек - Национальное агентство развития квалификаций. На площадке МИА "Россия сегодня" 13 декабря 2021 года состоялась пресс-конференция "Развитие Национальной системы квалификаций: итоги года", организованная Национальным агентством развития квалификаций и Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
О результатах работы в уходящем году и о планах по развитию рынка труда на 2022 год, о новых проектах и законодательных инициативах, рассмотренных на декабрьском заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, журналистам рассказали Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр Шохин, Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и Директор департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля.
В частности, Елена Мухтиярова рассказала о Национальном проекте "Демография", отметив, что Минтруд России запустил модернизацию государственной службы занятости. "Необходимо анализировать и проводить мониторинг в режиме реального времени, оценивая изменения на рынке труда. И прогнозировать, в том числе с горизонтом среднесрочным и долгосрочным, каким образом изменятся навыки и квалификации. В этом и следующем году мы разрабатываем методологию информационной системы, так называемой "Биржи навыков", которая заявлена нами в рамках стратегических инициатив. И в ней будем оценивать, в том числе, возможность монетизации того или иного навыка. В этом должен существенно помочь мониторинг трудоустройства выпускников", - сказала она.
В своем выступлении Елена Мухтиярова отметила, что важное значение приобретает система оценки квалификации и ее развитие: поддержка ускоренной актуализации и разработки новых профессиональных стандартов, развития непрерывного образования работников и расширение практики использования независимой оценки квалификации. Министерством труда администрируются процессы разработки профессиональных стандартов, 1475 уже утверждены, отметила она. "В этом году мы утвердили 93 и актуализировали почти 190 профстандартов. Создано 40 советов по профессиональным квалификациям и более 1000 экзаменационных площадок… В дальнейшем развитие национальной системы квалификаций должно способствовать более гибкому реагированию на потребности рынка труда с учетом того, что идет взрывной рост потребности в обновлении навыков", – сказала Мухтиярова.
"Минтруд России совместно с Национальным агентством разрабатывает подходы к ускорению согласования и вступления в силу требований по описанию профессиональных квалификаций, в целом такие предложения были сформулированы и одобрены на декабрьском заседании Национального совета", - добавила Елена Мухтиярова.
О проектах по развитию профессиональных навыков и подготовке профессиональных кадров для российской экономики, внедряемых с участием Минпросвещения России, рассказал Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. "Одна из ключевых инициатив, которая начнет реализовываться в следующем году, – это "Профессионалитет". Главной задачей этого проекта является синхронизация потребностей конкретного производства между работодателями и теми кадрами, которые готовит система профессионального образования. И здесь без партнерства с Национальным агентством, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Министерством труда и коллегами из общественных организаций, в том числе АНО "Россия страна возможностей", не удалось бы выстроить успешную коммуникацию. Основной целью пилотного проекта является выстраивание непосредственного участия работодателей в системе подготовки кадров", – подчеркнул Александр Бугаев.
Артем Шадрин рассказал об основных направлениях развития инструментов национальной системы квалификации, поддержку реализации которых отраслевыми советами по профессиональным квалификациям обеспечивает Национальное агентство.
Он отметил, что в настоящее время на советы по профессиональным квалификациям, помимо разработки и актуализации профессиональных стандартов, возложена функция по обеспечению профессионально-общественной аккредитации программ высшего и среднего образования.
Эта профессионально-общественная аккредитация направлена на то, чтобы обеспечить "контроль качества" реализации программ профессионального образования, в том числе, с точки зрения оценки их соответствия профессиональных стандартам.
Еще один важный инструмент – независимая оценка квалификации, обеспечивающая контроль уровня компетенций выпускников и уже работающих специалистов, сказал руководитель Национального агентства.
Наконец, третьим, стратегически важным направлением работы Национального агентства Шадрин назвал поддержку организации мониторинга рынка труда, реализуемого советами по профессиональной квалификации. Обратная связь от предприятий позволяет максимально качественно прогнозировать потребность в выпускниках вузов и СПО, и тем самым влиять на контрольные цифры приема, отметил он.
Артем Шадрин рассказал, что 8 декабря 2021 года на заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был одобрен проект Плана нормотворческой и методической работы в сфере развития Национальной системы квалификаций на 2021-2022 годы. Документ был сформирован с учетом положений Стратегии развития национальной системы квалификаций, предложений Советов по профессиональным квалификациям, ФНПР и работодателей.
В следующем году планируется запуск пилотного проекта по синхронизации итоговой и промежуточной аттестации учащихся и независимой оценки квалификации в вузах. В проекте планируют принять участие такие ведущие отраслевые вузы страны, как Тимирязевская академия, МЭИ, МГСУ, ЛЭТИ, университеты, работающие в сфере информационных технологий и транспорта и других секторах. Артем Шадрин также рассказал о перспективах реализации формата прикладного проектного обучения, предполагающего активное участие работодателей в реализации программ профессионального обучения.
Директор департамента оценки и методологии АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля отметил возросшую роль надпрофессиональных навыков. "Есть, в частности, зарубежные исследования, согласно которым почти 70% веса успешности молодого специалиста приходится на soft skills, а 30% – на профессиональные навыки. В этом году мы делали свое исследование, в России эти показатели идут примерно 50% на 50%, то есть работодатели говорят о том, что для них важна история успеха молодого человека точно так же, как и его профессиональные знания. Хорошо, когда молодой человек обладает узкоспециальными, профессиональными знаниями, но если он не умеет анализировать информацию, если его коммуникативная грамотность находится на низком уровне, если он не нацелен на результат, не умеет развиваться и обучаться, то такой специалист нужен работодателю в меньшей степени. Оценивать очень важно, при этом не стоит забывать, что оценка – это не самоцель, это лишь первый этап. Следующий этап – развитие компетенций, их прокачка на базе вузов, центров компетенций и на других площадках", - подчеркнул Дмитрий Гужеля.
В 2021 году АНО "Россия – страна возможностей" реализует проект по открытию центров компетенций в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" в марте 2021 года, в котором уже принимают участие несколько десятков пилотных университетов. Также при поддержке Национального агентства развития квалификаций к пилотном проекту уже в начале наступающего года будет привлечено более десяти организаций среднего профессионального образования.
Подводя итоги сказанного, Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям Александр Шохин отметил, что сегодня среди направлений, которые являются драйверами развития Национальной системы квалификаций и рынка труда, выделяются такие федеральные проекты, как "Кадры для цифровой экономики" и "Содействие занятости", инициатива "Профессионалитет", а также проект по развитию soft-skills у студентов ведущих федеральных и региональных вузов и организаций СПО, реализуемый АНО "Россия – страна возможностей" при поддержке Национального агентства.
Названные программы содействуют повышению качества трудовых ресурсов, делая рынок труда более гибким, способствуя формированию актуальных цифровых навыков и компетенций и внедрению современных цифровых решений во все отрасли экономики, подчеркнул Шохин. Он также отметил, что бизнес готов соинвестировать в проекты по развитию профессионального образования и, в частности, реализуемые в рамках инициативы "Профессионалитет".
Среди основных направлений, на которых в 2022 году планируется сосредоточить основные усилия, Шохин назвал ускорение процессов и сроков разработки и внедрения в работу профессиональных стандартов и квалификаций, а также создание условий для совмещения государственной итоговой и промежуточной аттестации с независимой оценкой квалификации в образовательных организациях.
"Бизнес готов активно включаться в систему управления организациями профессионального образования как в среднем, на примере программы "Профессионалитет", так и в высшем образовании", - подчеркнул Александр Шохин.
Также необходимо, чтобы государство создало механизмы для учета затрат бизнеса на развитие национальной системы квалификаций. И не только на подготовку работников для собственных предприятий, но и региональных и отраслевых рынков.
Речь идет о том, чтобы относить на себестоимость затраты, связанные с развитием национальной системы квалификаций. И для граждан это тоже имеет значение – необходимо повышение налоговых вычетов при затратах граждан на образование. Это может стать мощным стимулом для всех игроков рынка участвовать в процессе развития Национальной системы квалификаций и поддерживать уровень квалификации на высоком уровне, заметил он.
Национальное агентство развития квалификаций является базовой организацией Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, оператором системы независимой оценки квалификаций, обеспечивает организационно-методическую поддержку отраслевых советов по профессиональным квалификациям, содействует развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации; формирует согласованную позицию организаций, представляющих бизнес сообщество, в их взаимодействии с государственными и негосударственными структурами, ответственными за развитие образования; содействует становлению независимых, в том числе общественно – государственных институтов, участвующих в развитии качества рабочей силы, оценке результатов образования, обучения и трудового опыта.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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