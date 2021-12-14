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ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35 - РИА Новости, 14.12.2021
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35
ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35, говорится в сообщении официального представителя ОАЭ, полученном в среду РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:17
2021-12-14T21:17
2021-12-14T21:32
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ДОХА, 14 дек - РИА Новости. ОАЭ проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35, говорится в сообщении официального представителя ОАЭ, полученном в среду РИА Новости."ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке", - отмечается в сообщении.В то же время представитель ОАЭ указал, что "США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ, и обсуждения по поставкам F-35 могут быть возобновлены в будущем".Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для защиты от шпионажа КНР.
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в мире, сша, оаэ, f-35, вашингтон (город), китай
21:17 14.12.2021 (обновлено: 21:32 14.12.2021)
ОАЭ сообщили об приостановке переговоров с США о покупке истребителей F-35
ОАЭ проинформировали США об приостановке переговоров о покупке истребителей F-35