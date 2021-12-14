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Как одиночество "разбивает" сердце
Ученые назвали неожиданную причину сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 14.12.2021
Как одиночество "разбивает" сердце
В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:30
2021-12-14T17:30
2021-12-14T19:32
южная корея
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша, исследование которые опубликовано в журнале BMC Geriatrics.Группа экспертов проанализировала данные 11 тысяч мужчин и женщин старше 70 лет, собранные за четыре с половиной года. Как оказалось, у здоровых пожилых, пребывающих в социальной изоляции, на 66% больше шансов столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Между тем у людей с низким уровнем поддержки от окружающих риск был в два раза выше, чем у тех, кто социально активен.Исследователи отметили, что если уровень социальной активности для пожилого человека ограничивается общественной деятельностью реже раза в месяц или одной встречей с максимум четырьмя близкими, он страдает от нехватки общения. Под термином "социальная поддержка" понимали наличие четырех или более родственников или близких друзей, с которыми можно обсудить личные дела или попросить о помощи. Одиноким человека считали в том случае, если он сталкивался с этим чувством три или более дней в неделю."Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку", — прокомментировал результаты исследования профессор Гарри Дженнингс.Ранее группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве.
https://ria.ru/20211212/yaponiya-1763373525.html
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южная корея, здоровье - общество, здоровье
17:30 14.12.2021 (обновлено: 19:32 14.12.2021)
Ученые назвали неожиданную причину сердечно-сосудистых заболеваний
Австралийские ученые: нехватка общения может стать причиной болезней сердца
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша, исследование которые опубликовано в журнале BMC Geriatrics
.
Группа экспертов проанализировала данные 11 тысяч мужчин и женщин старше 70 лет, собранные за четыре с половиной года. Как оказалось, у здоровых пожилых, пребывающих в социальной изоляции, на 66% больше шансов столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Между тем у людей с низким уровнем поддержки от окружающих риск был в два раза выше, чем у тех, кто социально активен.
Исследователи отметили, что если уровень социальной активности для пожилого человека ограничивается общественной деятельностью реже раза в месяц или одной встречей с максимум четырьмя близкими, он страдает от нехватки общения. Под термином "социальная поддержка" понимали наличие четырех или более родственников или близких друзей, с которыми можно обсудить личные дела или попросить о помощи. Одиноким человека считали в том случае, если он сталкивался с этим чувством три или более дней в неделю.
"Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку", — прокомментировал результаты исследования профессор Гарри Дженнингс.
Ранее группа ученых из Южной Кореи
обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве.