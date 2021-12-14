https://ria.ru/20211214/isolation-1763708086.html

Как одиночество "разбивает" сердце

Ученые назвали неожиданную причину сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 14.12.2021

Как одиночество "разбивает" сердце

В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:30

2021-12-14T17:30

2021-12-14T19:32

южная корея

здоровье - общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594674546_0:201:3060:1922_1920x0_80_0_0_a871cc432a6bebc23d7f5d6d27ad8648.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В пожилом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает не только из-за старения организма, но и из-за нехватки общения. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша, исследование которые опубликовано в журнале BMC Geriatrics.Группа экспертов проанализировала данные 11 тысяч мужчин и женщин старше 70 лет, собранные за четыре с половиной года. Как оказалось, у здоровых пожилых, пребывающих в социальной изоляции, на 66% больше шансов столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы. Между тем у людей с низким уровнем поддержки от окружающих риск был в два раза выше, чем у тех, кто социально активен.Исследователи отметили, что если уровень социальной активности для пожилого человека ограничивается общественной деятельностью реже раза в месяц или одной встречей с максимум четырьмя близкими, он страдает от нехватки общения. Под термином "социальная поддержка" понимали наличие четырех или более родственников или близких друзей, с которыми можно обсудить личные дела или попросить о помощи. Одиноким человека считали в том случае, если он сталкивался с этим чувством три или более дней в неделю."Семья и социальная поддержка или связь с обществом не всегда постоянны в жизни людей. По мере того как растет наше понимание роли, которую эти факторы играют в здоровье сердечно-сосудистой системы, нужно прилагать усилия по их решению, помогая пожилым оставаться на связи и иметь хорошую поддержку", — прокомментировал результаты исследования профессор Гарри Дженнингс.Ранее группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве.

https://ria.ru/20211212/yaponiya-1763373525.html

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761586095.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, здоровье - общество, здоровье