https://ria.ru/20211214/inoagent-1763678830.html

Доступ к The Insider* ограничат после вступления в силу решения суда

Доступ к The Insider* ограничат после вступления в силу решения суда - РИА Новости, 14.12.2021

Доступ к The Insider* ограничат после вступления в силу решения суда

Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider* после вступления в силу судебного решения за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:37

2021-12-14T15:37

2021-12-14T15:37

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider* после вступления в силу судебного решения за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей издание The Insider*. Основанием для этого послужил составленный Роскомнадзором административный протокол по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки СМИ-иноагента."В соответствии со ст. 15.9 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП РФ Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", - сказали в пресс-службе.* Признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в России

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москва

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия