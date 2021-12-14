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В Польше раскрыли план по созданию большой империи на территории России
В Варшаве раскрыли план по "воссозданию" Польской империи за счет России - РИА Новости, 14.12.2021
В Польше раскрыли план по созданию большой империи на территории России
Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:41
2021-12-14T22:47
политика
украина
белоруссия
финляндия
польша
россия
юзеф пилсудский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния.Бартчак напомнил, что во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких стран. Так, конфликт Сасанидского Ирана и Византии в начале Средневековья позволил арабам расправить крылья и завоевать почти весь Ближний Восток, Среднюю Азию, Северную Африку и Пиренейский полуостров. Противостояние Германии с Великобританией в первой половине XX века дало возможность Соединенным Штатам выйти на мировую арену в роли сверхдержавы. Сейчас складывается похожая ситуация, полагает Бартчак.По его мнению, благодаря столкновению США и России в Восточной Европе у Варшавы появился шанс выдавить Москву из ее сфер влияния в Белоруссии и на Украине и создать собственную могущественную империю."Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы", — пишет автор.Колумнист предложил дождаться, когда Россия "утратит" позиции сильной страны, после чего распространить свою власть на Минск и Киев. Как уверен обозреватель, современная Варшава может даже пойти дальше, чем 400 лет назад: не только отреставрировать обширное восточноевропейское государство, но и объединить весь регион Междуморья."Дело за нами, пора начать польское наступление", — подытожил Бартчак.Междуморье — проект конфедеративного союза, предложенный польским государственным деятелем Юзефом Пилсудским (1867-1935). В новое объединение с центром в Варшаве должны были войти Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, а также, возможно, Финляндия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210506/pozor-1731322044.html
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политика, украина, белоруссия, финляндия, польша, россия, юзеф пилсудский
18:41 14.12.2021 (обновлено: 22:47 14.12.2021)
 
В Варшаве раскрыли план по "воссозданию" Польской империи за счет России

Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартчак: Речь Посполитая возродится за счет России

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния.

"Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне", — убежден он.

Бартчак напомнил, что во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких стран. Так, конфликт Сасанидского Ирана и Византии в начале Средневековья позволил арабам расправить крылья и завоевать почти весь Ближний Восток, Среднюю Азию, Северную Африку и Пиренейский полуостров. Противостояние Германии с Великобританией в первой половине XX века дало возможность Соединенным Штатам выйти на мировую арену в роли сверхдержавы. Сейчас складывается похожая ситуация, полагает Бартчак.
По его мнению, благодаря столкновению США и России в Восточной Европе у Варшавы появился шанс выдавить Москву из ее сфер влияния в Белоруссии и на Украине и создать собственную могущественную империю.
"Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы", — пишет автор.
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Колумнист предложил дождаться, когда Россия "утратит" позиции сильной страны, после чего распространить свою власть на Минск и Киев. Как уверен обозреватель, современная Варшава может даже пойти дальше, чем 400 лет назад: не только отреставрировать обширное восточноевропейское государство, но и объединить весь регион Междуморья.
"Дело за нами, пора начать польское наступление", — подытожил Бартчак.
Междуморье — проект конфедеративного союза, предложенный польским государственным деятелем Юзефом Пилсудским (1867-1935). В новое объединение с центром в Варшаве должны были войти Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, а также, возможно, Финляндия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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