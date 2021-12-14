https://ria.ru/20211214/imperiya-1763725676.html

В Польше раскрыли план по созданию большой империи на территории России

В Варшаве раскрыли план по "воссозданию" Польской империи за счет России - РИА Новости, 14.12.2021

В Польше раскрыли план по созданию большой империи на территории России

Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:41

2021-12-14T18:41

2021-12-14T22:47

политика

украина

белоруссия

финляндия

польша

россия

юзеф пилсудский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_0bfbe0c41c557068e7053fbc7d1f7c4e.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния.Бартчак напомнил, что во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких стран. Так, конфликт Сасанидского Ирана и Византии в начале Средневековья позволил арабам расправить крылья и завоевать почти весь Ближний Восток, Среднюю Азию, Северную Африку и Пиренейский полуостров. Противостояние Германии с Великобританией в первой половине XX века дало возможность Соединенным Штатам выйти на мировую арену в роли сверхдержавы. Сейчас складывается похожая ситуация, полагает Бартчак.По его мнению, благодаря столкновению США и России в Восточной Европе у Варшавы появился шанс выдавить Москву из ее сфер влияния в Белоруссии и на Украине и создать собственную могущественную империю."Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы", — пишет автор.Колумнист предложил дождаться, когда Россия "утратит" позиции сильной страны, после чего распространить свою власть на Минск и Киев. Как уверен обозреватель, современная Варшава может даже пойти дальше, чем 400 лет назад: не только отреставрировать обширное восточноевропейское государство, но и объединить весь регион Междуморья."Дело за нами, пора начать польское наступление", — подытожил Бартчак.Междуморье — проект конфедеративного союза, предложенный польским государственным деятелем Юзефом Пилсудским (1867-1935). В новое объединение с центром в Варшаве должны были войти Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, а также, возможно, Финляндия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210506/pozor-1731322044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/polsha-1751251020.html

украина

белоруссия

финляндия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, белоруссия, финляндия, польша, россия, юзеф пилсудский