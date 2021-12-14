В Польше раскрыли план по созданию большой империи на территории России

18:41 14.12.2021 (обновлено: 22:47 14.12.2021)
В Варшаве раскрыли план по "воссозданию" Польской империи за счет России
Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартчак: Речь Посполитая возродится за счет России
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обозреватель Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак призвал Варшаву воссоздать былую мощь Речи Посполитой за счет российских сфер влияния.
"Раз Польшу втянули в глобальный конфликт, нужно как следует в нем разобраться и извлечь из него пользу, поскольку географическое положение не позволит нам остаться в стороне", — убежден он.
Бартчак напомнил, что во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких стран. Так, конфликт Сасанидского Ирана и Византии в начале Средневековья позволил арабам расправить крылья и завоевать почти весь Ближний Восток, Среднюю Азию, Северную Африку и Пиренейский полуостров. Противостояние Германии с Великобританией в первой половине XX века дало возможность Соединенным Штатам выйти на мировую арену в роли сверхдержавы. Сейчас складывается похожая ситуация, полагает Бартчак.
По его мнению, благодаря столкновению США и России в Восточной Европе у Варшавы появился шанс выдавить Москву из ее сфер влияния в Белоруссии и на Украине и создать собственную могущественную империю.
"Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связей и сотрудничества, объединявшего входившие в нее народы", — пишет автор.
Колумнист предложил дождаться, когда Россия "утратит" позиции сильной страны, после чего распространить свою власть на Минск и Киев. Как уверен обозреватель, современная Варшава может даже пойти дальше, чем 400 лет назад: не только отреставрировать обширное восточноевропейское государство, но и объединить весь регион Междуморья.
"Дело за нами, пора начать польское наступление", — подытожил Бартчак.
Междуморье — проект конфедеративного союза, предложенный польским государственным деятелем Юзефом Пилсудским (1867-1935). В новое объединение с центром в Варшаве должны были войти Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия, а также, возможно, Финляндия.
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