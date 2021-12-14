https://ria.ru/20211214/gripp-1763588422.html
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа - РИА Новости, 14.12.2021
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа
Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:54
2021-12-14T03:54
2021-12-14T03:54
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6888d8ed06cdd479bff2d7778b3d760c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора.На прошлой неделе превышение заболеваемости наблюдалось в 54 регионах."На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 – 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей... По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть заболевших - взрослые и подростки. Добавляется, что причиной роста заболеваемости является распространение респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа при росте доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.Кроме того, отмечается, что по состоянию на 10 декабря в РФ привито от гриппа более 62,26 миллиона человек, это составляет 42,6 % от численности населения страны.
https://ria.ru/20211208/gripp-1762685165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_80cb1b5db77de8754124dc54d905a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа
В Роспотребнадзоре заявили, что число регионов с эпидемией гриппа выросло до 64