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В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа - РИА Новости, 14.12.2021
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа
Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:54
2021-12-14T03:54
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора.На прошлой неделе превышение заболеваемости наблюдалось в 54 регионах."На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 – 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей... По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть заболевших - взрослые и подростки. Добавляется, что причиной роста заболеваемости является распространение респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа при росте доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.Кроме того, отмечается, что по состоянию на 10 декабря в РФ привито от гриппа более 62,26 миллиона человек, это составляет 42,6 % от численности населения страны.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
03:54 14.12.2021
 
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что число регионов с эпидемией гриппа выросло до 64

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
На прошлой неделе превышение заболеваемости наблюдалось в 54 регионах.
"На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 – 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей... По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть заболевших - взрослые и подростки. Добавляется, что причиной роста заболеваемости является распространение респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа при росте доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.
Кроме того, отмечается, что по состоянию на 10 декабря в РФ привито от гриппа более 62,26 миллиона человек, это составляет 42,6 % от численности населения страны.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 08:49
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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