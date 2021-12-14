https://ria.ru/20211214/gripp-1763588422.html

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа - РИА Новости, 14.12.2021

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа регионов с эпидемией гриппа

Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T03:54

2021-12-14T03:54

2021-12-14T03:54

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число российских регионов с эпидемией гриппа за неделю выросло на десять, до 64, сообщается на сайте Роспотребнадзора.На прошлой неделе превышение заболеваемости наблюдалось в 54 регионах."На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 – 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей... По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть заболевших - взрослые и подростки. Добавляется, что причиной роста заболеваемости является распространение респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа при росте доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.Кроме того, отмечается, что по состоянию на 10 декабря в РФ привито от гриппа более 62,26 миллиона человек, это составляет 42,6 % от численности населения страны.

https://ria.ru/20211208/gripp-1762685165.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия