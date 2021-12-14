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Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ - РИА Новости, 14.12.2021

Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

Белорусские и российские самолеты выполнили совместное патрулирование воздушной границы Союзного государства, сообщила пресс-служба Министерства обороны... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:41

2021-12-14T20:41

2021-12-14T21:51

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воздушно-космические силы россии

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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Белорусские и российские самолеты выполнили совместное патрулирование воздушной границы Союзного государства, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики."Для белорусских и российских летчиков это повседневная работа", — сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.Подчеркивается, что это гарантирует белорусскому народу "мирный труд и суверенитет государства".Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил по ПВО и чаще патрулировать государственную границу из-за участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, поясняли в Минобороны.Ведомство отмечало рост военной активности в соседних государствах ЕС. В частности, Польша сосредоточила 23 тысячи военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией после того, как там появился стихийный двухтысячный лагерь ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии отметило, что такие действия нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис — это больше напоминает создание ударных группировок войск.Глава ведомства Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Варшава хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

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в мире, белоруссия, союзное государство, россия, польша, нато, министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, telegram (приложение)