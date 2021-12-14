https://ria.ru/20211214/gosuslugi-1763730386.html

Число обращений на "Госуслуги" выросло с начала года в два раза

Число обращений на "Госуслуги" выросло с начала года в два раза - РИА Новости, 14.12.2021

Число обращений на "Госуслуги" выросло с начала года в два раза

Число обращений россиян на портал "Госуслуг" в этом году выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ежедневно на портал заходят почти РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:06

2021-12-14T19:06

2021-12-14T19:06

общество

технологии

госуслуги

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число обращений россиян на портал "Госуслуг" в этом году выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ежедневно на портал заходят почти 10 миллионов человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Сегодня подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг" имеют более 93 миллионов граждан России. ... В два раза выросло в этом году количество обращений к сервисам портала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня на портал ежедневно заходит почти 10 миллионов человек", - сказал Шадаев.По словам министра, это стало возможно благодаря ускоренному переводу "Госуслуг" в цифровой формат. С начала года было оцифровано более 170 федеральных, региональных и муниципальных массовых услуг. За ноябрь через портал было реализовано 60 миллионов услуг и сервисов, что в 3 раза больше, чем в ноябре прошлого года.Шадаев уточнил, что сейчас на "Госуслугах" зарегистрировано более 15 миллионов пользователей, у которых имеются автомобили, поэтому одним из самых популярных сервисов там является оплата штрафов - с начала года их было оплачено 46 миллионов на сумму более 25 миллиардов рублей. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году.По словам главы Минцифры, на портале также доступны электронные сервисы по регистрации автомобиля, записи на сдачу экзаменов, по оформлению водительского удостоверения. Только в этом году эти услуги получило более 10 миллионов человек. Помимо этого, с 1 сентября был запущен сервис онлайн-обжалования штрафов, который за этот период обработал 25 тысяч таких обращений.Министр также уточнил, что мобильное приложение "Госуслуги Авто", в котором доступны многие сервисы установило более 1 миллиона пользователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/golikova-1763541493.html

https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763490246.html

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общество, технологии, госуслуги, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия