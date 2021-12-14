Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211214/gimnaziya-1763625932.html
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта - РИА Новости, 14.12.2021
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает, решается вопрос о... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:53
2021-12-14T12:09
серпухов
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
взрыв в женском монастыре в серпухове
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763411622_452:0:3586:1763_1920x0_80_0_0_639d15e6bb691ee61fc5224919a97d16.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает, решается вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Гимназия сегодня закрыта, занятий нет. Было предложение о переводе учащихся в одно из учебных заведений Серпухова, сейчас решается вопрос: либо перевод, либо дистант", - сказал Семенов.Ранее благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, он работает в обычном режиме.Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763411622_851:0:3202:1763_1920x0_80_0_0_6732aa3fe436bf1b167f778fe01343d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серпухов, московская область (подмосковье), русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове
11:53 14.12.2021 (обновлено: 12:09 14.12.2021)
 
Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта

Учащихся гимназии в Серпухове, где прогремел взрыв, могут перевести на удаленку

© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Автомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает, решается вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.
"Гимназия сегодня закрыта, занятий нет. Было предложение о переводе учащихся в одно из учебных заведений Серпухова, сейчас решается вопрос: либо перевод, либо дистант", - сказал Семенов.
Ранее благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, он работает в обычном режиме.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

Сотрудники полиции, Росгваргвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанк

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Автомобили ДПС у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

Сотрудник полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 15:12
Ученица гимназии в Серпухове назвала возможную причину нападения
 
РелигияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
Лента новостейМолния
Экономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД