https://ria.ru/20211214/gimnaziya-1763625932.html

Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта

Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта - РИА Новости, 14.12.2021

Православная гимназия в Серпухове, где прогремел взрыв, пока закрыта

Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает, решается вопрос о... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:53

2021-12-14T11:53

2021-12-14T12:09

серпухов

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

взрыв в женском монастыре в серпухове

религия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, в которой в понедельник произошел взрыв, сегодня не работает, решается вопрос о переводе учащихся на дистанционное обучение, рассказал РИА Новости председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии РПЦ иерей Константин Семенов.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Гимназия сегодня закрыта, занятий нет. Было предложение о переводе учащихся в одно из учебных заведений Серпухова, сейчас решается вопрос: либо перевод, либо дистант", - сказал Семенов.Ранее благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан рассказал РИА Новости, что Введенский монастырь, на территории которого расположена гимназия, вновь открыли для паломников, он работает в обычном режиме.Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах Владычний монастырь был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.

https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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серпухов, московская область (подмосковье), русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове