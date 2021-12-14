https://ria.ru/20211214/gaz-1763755506.html

"Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай

"Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай - РИА Новости, 14.12.2021

"Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай

"Газпром" и CNPC договорились существенно увеличить суточный экспорт газа в Китай в ноябре-декабре относительно ранее утвержденного графика на 2021 год,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:03

2021-12-14T23:03

2021-12-14T23:03

экономика

китай

газпром

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Газпром" и CNPC договорились существенно увеличить суточный экспорт газа в Китай в ноябре-декабре относительно ранее утвержденного графика на 2021 год, сообщила российская компания.Отмечается, что во вторник в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Участники заседания обсудили итоги совместной работы в 2021 году."Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям "Газпрома" и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год", - говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.В то же время, "Газпром" продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта газа в 2022 году в соответствии с предусмотренной контрактом динамикой наращивания поставок.На заседании также рассматривались вопросы сотрудничества "Газпрома" и CNPC в области подземного хранения газа, в научно-технической и нефтяной сферах. Кроме того, "Газпром" проинформировал китайских коллег о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759529710.html

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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод)