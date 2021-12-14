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В Минэнерго сообщили о второй заявке на допуск к экспорту газа
В Минэнерго сообщили о второй заявке на допуск к экспорту газа - РИА Новости, 15.12.2021
В Минэнерго сообщили о второй заявке на допуск к экспорту газа
До инициативы "Роснефти" Минэнерго получило еще одно обращение на доступ к экспорту газа из России по агентскому соглашению с "Газпромом", сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T21:32
2021-12-15T01:57
экономика
газпром экспорт
европа
игорь сечин
александр новак
роснефть
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. До инициативы "Роснефти" Минэнерго получило еще одно обращение на доступ к экспорту газа из России по агентскому соглашению с "Газпромом", сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.Компании заинтересованы в экспорте топлива по агентскому соглашению через "Северный поток —2" или другие направления, но пока прорабатывается запрос "Роснефти", заявил он. По словам министра, это будет как эксперимент, на котором можно получить опыт для дальнейших действий.Как сказал Шульгинов, сначала "нормативку подготовить, документацию сформулировать, требования к агентским договорам". Министр отметил, что только после обработки обращения "Роснефти" можно будет обсуждать эту тему дальше.В пресс-службе Минэнерго позднее уточнили, что заявка, о которой идет речь, не новая, ее подали до "Роснефти".Вице-премьер Александр Новак в сентябре сообщил, что "Роснефть" попросила правительство разрешить ей поставлять по десять миллиардов кубометров газа в год по "Северному потоку —2". По словам главы компании Игоря Сечина, это поможет справиться с энергокризисом в Европе, а также принесет дополнительный доход в российский бюджет. Получение такого разрешение также будет соответствовать европейскому законодательству, считают в "Роснефти".Кроме того, в сентябре гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отмечал, что компания обсуждает с Министерством энергетики поправки в закон для экспорта с проекта "Якутский СПГ" и возможность агентского соглашения с "Газпром Экспортом" — с ним уже идет диалог, который курирует ведомство.
https://ria.ru/20211213/gazprom-1763430141.html
https://ria.ru/20211213/rosneft-1763383163.html
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экономика, газпром экспорт, европа, игорь сечин, александр новак, роснефть, газпром, северный поток — 2, николай шульгинов, цены на нефть, россия
21:32 14.12.2021 (обновлено: 01:57 15.12.2021)
 
В Минэнерго сообщили о второй заявке на допуск к экспорту газа

Глава Минэнерго Шульгинов сообщил о второй заявке на экспорт газа по трубам "Газпрома"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. До инициативы "Роснефти" Минэнерго получило еще одно обращение на доступ к экспорту газа из России по агентскому соглашению с "Газпромом", сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.
Компании заинтересованы в экспорте топлива по агентскому соглашению через "Северный поток —2" или другие направления, но пока прорабатывается запрос "Роснефти", заявил он. По словам министра, это будет как эксперимент, на котором можно получить опыт для дальнейших действий.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 12:12
Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в два раза за десять месяцев
Как сказал Шульгинов, сначала "нормативку подготовить, документацию сформулировать, требования к агентским договорам". Министр отметил, что только после обработки обращения "Роснефти" можно будет обсуждать эту тему дальше.
В пресс-службе Минэнерго позднее уточнили, что заявка, о которой идет речь, не новая, ее подали до "Роснефти".
Вице-премьер Александр Новак в сентябре сообщил, что "Роснефть" попросила правительство разрешить ей поставлять по десять миллиардов кубометров газа в год по "Северному потоку —2". По словам главы компании Игоря Сечина, это поможет справиться с энергокризисом в Европе, а также принесет дополнительный доход в российский бюджет. Получение такого разрешение также будет соответствовать европейскому законодательству, считают в "Роснефти".
Кроме того, в сентябре гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отмечал, что компания обсуждает с Министерством энергетики поправки в закон для экспорта с проекта "Якутский СПГ" и возможность агентского соглашения с "Газпром Экспортом" — с ним уже идет диалог, который курирует ведомство.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 00:40
В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
 
ЭкономикаГазпром ЭкспортЕвропаИгорь СечинАлександр НовакРоснефтьГазпромСеверный поток — 2Николай ШульгиновЦены на нефтьРоссия
 
 
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