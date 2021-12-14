https://ria.ru/20211214/gaz-1763742534.html

Цены на газ в Европе превысили 1525 долларов

Цены на газ в Европе превысили 1525 долларов - РИА Новости, 14.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 1525 долларов

Стоимость газа на европейском рынке к закрытию торгов превысила отметку в 1525 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:39

2021-12-14T20:39

2021-12-14T20:39

экономика

природный газ

азия

европа

мид германии

северный поток — 2

анналена бербок

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке к закрытию торгов превысила отметку в 1525 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена фьючерсов на открытии превысила 1400 долларов, росла первые несколько часов, затем снизилась до 1350 долларов, после чего вновь стала подниматься. К концу дня бумаги дошли до наибольшего значения в 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.Стоимость голубого топлива на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по подсчетам РИА Новости, этот показатель достиг отметки в 1155 долларов. Средняя цена на споте в ноябре была 950 долларов, а теперь приближается к рекордным 1130 долларам. По итогам прошлой недели котировки закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.На прошлой неделе бумаги подскочили почти на десять процентов. По данным компании независимых энергетических исследований Rystad Energy, это произошло из-за внеплановой остановки работ на норвежском месторождении Troll 8 декабря, после чего прокачка оттуда упала на 14 процентов. В свою очередь, увеличение стоимости топлива 13 декабря могли вызвать слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что "Северный поток — 2" пока нельзя согласовывать, потому что проект не соответствует требованиям европейского энергетического права.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, хотя в течение ноября топливо торговалось у отметки в тысячу долларов.

https://ria.ru/20211214/gaz-1763728080.html

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экономика, природный газ, азия, европа, мид германии, северный поток — 2, анналена бербок