https://ria.ru/20211214/gaz-1763728080.html

На Украине готовятся переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля

На Украине готовятся переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля - РИА Новости, 14.12.2021

На Украине готовятся переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля

Кабинет министров Украины готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии, пишет... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:55

2021-12-14T18:55

2021-12-14T22:16

в мире

природный газ

украина

европа

нафтогаз украины

укрэнерго

россия

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755459138_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_cf651a8d885c19a828c87cf80a922455.jpg

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии, пишет интернет-издание "Экономическая правда".Проработать вопросы должны Министерство энергетики, Нацкомиссия по тарифам, "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз".Пока неизвестно, по какой цене "Нафтогаз Украины" могут обязать поставлять топливо на электростанции.Как заявил во вторник замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма, сегодня запасы угля составляют 450 тысяч тонн, а до конца года должны достигнуть минимум 800 тысяч тонн.При этом глава Минэнерго Герман Галущенко в конце сентября заявлял, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Как заверял в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль, страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, не диверсия ли это со стороны России.

https://ria.ru/20211214/zima-1763584376.html

https://ria.ru/20211211/gaz-1763235521.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, природный газ, украина, европа, нафтогаз украины, укрэнерго, россия, денис шмыгаль