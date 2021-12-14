18:55 14.12.2021 (обновлено: 22:16 14.12.2021)
На Украине готовятся переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля
Правительство Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах
КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии, пишет интернет-издание "Экономическая правда".
"Принять меры по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и безубыточной деятельностью ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100 процентов газа", — цитирует портал проект постановления правительства.
Проработать вопросы должны Министерство энергетики, Нацкомиссия по тарифам, "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз".
Пока неизвестно, по какой цене "Нафтогаз Украины" могут обязать поставлять топливо на электростанции.
Как заявил во вторник замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма, сегодня запасы угля составляют 450 тысяч тонн, а до конца года должны достигнуть минимум 800 тысяч тонн.
При этом глава Минэнерго Герман Галущенко в конце сентября заявлял, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Как заверял в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль, страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, не диверсия ли это со стороны России.
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