Татарстан прогнозирует рост потребления природного газа
Татарстан прогнозирует рост потребления природного газа до 33 миллиардов кубометров
КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Потребление природного газа в Татарстане к 2030 году может вырасти почти в два раза – с 18 до 33 миллиардов кубометров в связи с активным развитием Камского промышленного кластера, сообщает пресс-служба президента республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник встретился в Санкт-Петербурге с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. В ходе встречи обсуждались итоги совместной работы и дальнейшие перспективы сотрудничества.
"За период с 2000 по 2021 годы потребление природного газа в Республике Татарстан значительно выросло. По итогам 2021 года ожидается потребление на уровне 18 миллиардов кубометров... В целом с учетом всех потребностей к 2030 году прогнозируется потребление до 33 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении по итогам встречи.
В предстоящий период (до 2030 года) основной рост потребления газа, как отмечается, будет связан с развитием Камского промышленного кластера, так как крупнейшие производства приходятся на Нижнекамскую, Набережночелнинскую и Елабужскую площадки.
Активными потребителями газа являются и жители республики, в настоящее время общее количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов в Татарстане превысило 1,5 миллиона. В среднем ежегодно газифицируется 19 тысяч квартир и домовладений. В соответствии с поручением президента РФ о бесплатной догазификации в республике проведена предварительная оценка количества таких домовладений: их насчитывается 18,2 тысячи в 903 населенных пунктах.
Кроме того, Татарстан развивает рынок газомоторного топлива. В настоящее время на территории республики расположено 38 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, до конца 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию еще шести АГНКС. В рамках госпрограммы с 2010 года переоборудовано и приобретено 10,8 тысячи единиц техники, работающей на газе. Также реализуются проекты по строительству трех комплексов по сжижению природного газа: в Тюлячинском, Высокогорском районах республики и на территории ОЭЗ "Алабуга".