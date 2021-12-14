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Источник: Берлин выступает за увеличение поставок российского газа в Европу
Источник: Берлин выступает за увеличение поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 14.12.2021
Источник: Берлин выступает за увеличение поставок российского газа в Европу
Россия выполняет все договоры по поставкам газа в Европу, в Берлине выступают за их рост, заявил журналистам в Берлине источник в ведомстве канцлера ФРГ. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:21
2021-12-14T16:56
экономика
в мире
германия
россия
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Россия выполняет все договоры по поставкам газа в Европу, в Берлине выступают за их рост, заявил журналистам в Берлине источник в ведомстве канцлера ФРГ."По нашему наблюдению, до сих пор наш анализ указывал на то, что Россия соблюдает все договоры о поставках. Вопрос, могла бы Россия поставлять больше, чем в договорах - он другой. Но, с одной стороны, мы видим, что (ростом цен - ред.) затронуты не только российско-европейские рынки, но и, например, спрос на газ в Азии также вырос. Мы не можем требовать с наших поставщиков больше, чем предусмотрено договорами, но, конечно, в сегодняшней ситуации мы хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность", - сказал источник.
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экономика, в мире, германия, россия
16:21 14.12.2021 (обновлено: 16:56 14.12.2021)
 
Источник: Берлин выступает за увеличение поставок российского газа в Европу

Источник: Германия выступает за увеличение поставок российского газа в Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Россия выполняет все договоры по поставкам газа в Европу, в Берлине выступают за их рост, заявил журналистам в Берлине источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"По нашему наблюдению, до сих пор наш анализ указывал на то, что Россия соблюдает все договоры о поставках. Вопрос, могла бы Россия поставлять больше, чем в договорах - он другой. Но, с одной стороны, мы видим, что (ростом цен - ред.) затронуты не только российско-европейские рынки, но и, например, спрос на газ в Азии также вырос. Мы не можем требовать с наших поставщиков больше, чем предусмотрено договорами, но, конечно, в сегодняшней ситуации мы хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность", - сказал источник.
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