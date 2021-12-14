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Названа дата, когда Европа откажется от российского газа
Bloomberg назвал срок отказа ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией - РИА Новости, 14.12.2021
Названа дата, когда Европа откажется от российского газа
Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:59
2021-12-14T17:10
экономика
азия
европа
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа, сообщило агентство Bloomberg.Авторы материала связывают это с переходом Брюсселя на зеленую энергетику: после 2049 года не планируются долгосрочные контракты на поставку углеводородов, что подразумевает радикальную перестройку рынка. Это, как отмечается, противоречит позиции России.Кроме того, Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита сырья, вызвавшего его рекордное подорожание. В связи с этим Еврокомиссия хочет прибегнуть к созданию стратегического подхода к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона. По информации Bloomberg, главы правительств стран ЕС должны обсудить запланированные меры 16 декабря.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — зафиксировали 6 октября.Эксперты связывают это с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211214/zima-1763584376.html
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экономика, азия, европа, евросоюз, еврокомиссия, россия
14:59 14.12.2021 (обновлено: 17:10 14.12.2021)
 
Bloomberg назвал срок отказа ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Bloomberg: ЕС планирует к 2049 году отказаться от долгосрочных контрактов на газ с Россией

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен установить четкие сроки для расторжения договоренностей на импорт природного газа, сообщило агентство Bloomberg.
Авторы материала связывают это с переходом Брюсселя на зеленую энергетику: после 2049 года не планируются долгосрочные контракты на поставку углеводородов, что подразумевает радикальную перестройку рынка. Это, как отмечается, противоречит позиции России.
Кроме того, Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита сырья, вызвавшего его рекордное подорожание.

"Усилившаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", — указано в статье.

В связи с этим Еврокомиссия хочет прибегнуть к созданию стратегического подхода к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.
По информации Bloomberg, главы правительств стран ЕС должны обсудить запланированные меры 16 декабря.
Компрессорная установка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
01:02
В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.
Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров — зафиксировали 6 октября.
Эксперты связывают это с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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