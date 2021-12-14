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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5% и впервые с начала октября превышают 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:16
2021-12-14T10:16
2021-12-14T10:21
экономика
европа
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5% и впервые с начала октября превышают 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, что на 5% выше расчётной цены накануне (1356,3 доллара)Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. По итогам прошлой недели они закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа
10:16 14.12.2021 (обновлено: 10:21 14.12.2021)
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября