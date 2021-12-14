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На Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим
На Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим - РИА Новости, 14.12.2021
На Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим
Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен, сообщает местная газета... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:49
2021-12-14T22:19
в мире
дтп
взрыв
гаити
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен, сообщает местная газета Nouvelliste.Инцидент произошел в ночь на вторник. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом."Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры (чтобы набрать горючее)", - сказал он.Как сообщает издание, большинство госпитализированных после взрыва размещены во дворе больницы из-за нехватки места в палатах. Врачи заявляют о недостатке горючего и медикаментов."По меньшей мере 47 серьезно раненных человек были доставлены в больницу... Кап-Аитьен", - говорится в сообщении издания Haiti24.В Гаити уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.
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в мире, дтп, взрыв, гаити
14:49 14.12.2021 (обновлено: 22:19 14.12.2021)
 
На Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим

Nouvelliste: на Гаити более 40 человек погибли из-за взрыва цистерны с горючим

© REUTERS / Samuel VolcyНа месте взрыва цистерны с горючим в Гаити
На месте взрыва цистерны с горючим в Гаити - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Samuel Volcy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 40 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен, сообщает местная газета Nouvelliste.
Инцидент произошел в ночь на вторник. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.
"Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры (чтобы набрать горючее)", - сказал он.
Как сообщает издание, большинство госпитализированных после взрыва размещены во дворе больницы из-за нехватки места в палатах. Врачи заявляют о недостатке горючего и медикаментов.
"По меньшей мере 47 серьезно раненных человек были доставлены в больницу... Кап-Аитьен", - говорится в сообщении издания Haiti24.
В Гаити уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 14:57
В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ
 
В миреДТПВзрывГаити
 
 
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