https://ria.ru/20211214/g7-1763622200.html

"Америка готовит вторжение Украины в Донбасс"

Французы уличили США в подготовке украинского вторжения в Донбасс - РИА Новости, 14.12.2021

"Америка готовит вторжение Украины в Донбасс"

Заявления американских чиновников о том, что страны G7 придерживаются единого мнения о последствиях, с которыми Россия может столкнуться в случае эскалации... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:35

2021-12-14T11:35

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киев

ирак

нато

g7

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заявления американских чиновников о том, что страны G7 придерживаются единого мнения о последствиях, с которыми Россия может столкнуться в случае эскалации ситуации вокруг Украины, вызвали неодобрение среди читателей французской газеты Le Figaro.Интернет-пользователи уверены, что вместо угроз в адрес Москвы лидеры западных стран могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса, однако не сделали этого, поскольку не способны войти в положение других государств."G7 — это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию", — считает DARIUS47."Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца", — отметил mitsu hirato."Русофобия, как и любая фобия, — следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна", — заявил Barbiers et guignoles."Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?" — поинтересовался JOEL VELASQUE."Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и "оружие массового уничтожения". Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО", — заметил tarte au marron."Большая семерка" и Запад в целом любят поучать других. Когда США и Великобритания незаконно вторглись в Ирак, они ни разу не подвергались санкциям. Эти две страны служат примером того, что, когда есть сила, риск наказания минимален!" — подытожил Ja9978.В ответ на обвинения Запада Москва не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД при этом считают, что заявления стран НАТО о возможности помочь Киеву защититься от российской угрозы — и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763463819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/snaypery-1763551513.html

https://ria.ru/20211213/referendum-1763521494.html

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киев, ирак, нато, g7, россия