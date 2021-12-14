Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/fradkov-1763692194.html
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП - РИА Новости, 14.12.2021
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП
За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:40
2021-12-14T16:40
промсвязьбанк
петр фрадков
банки
псб (банк псб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_be6296598b05c031546c5a58282105e7.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков."МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил он на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" в рамках VIII Конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России – порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников", - сказал Фрадков.Он отметил, что большое количество предпринимателей научились дистанционном у ведению бизнеса."С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ.В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность банка.
https://ria.ru/20211202/bank-1761885661.html
https://ria.ru/20211115/kredit-1759072006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25528cc152c9e70eb418b1459623c363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
промсвязьбанк, петр фрадков, банки, псб (банк псб), россия
16:40 14.12.2021
 

Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
"МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил он на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" в рамках VIII Конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".
ПСБ
2 декабря, 17:37
ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах
По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России – порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.
Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников", - сказал Фрадков.
Он отметил, что большое количество предпринимателей научились дистанционном у ведению бизнеса.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:06
ПСБ выделит кредит Гарант-Инвест на строительство ТЦ по ESG-технологии
"С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ.
В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность банка.
"ESG затрагивает все сферы нашей жизни, а для нас как для банка ESG становится не просто неким комплементарным продуктом - это элемент митигирования рисков, в том числе при работе с предприятиями ОПК", - сказал Фрадков.
 
ПромсвязьбанкПетр ФрадковБанкиПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
00:42Премьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"
Лента новостейМолния
Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПДПремьер Литвы не приняла отставку главы Минтранса из-за "Беларуськалия"