https://ria.ru/20211214/fradkov-1763692194.html

Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП

Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП - РИА Новости, 14.12.2021

Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП

За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:40

2021-12-14T16:40

2021-12-14T16:40

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков."МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил он на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" в рамках VIII Конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России – порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников", - сказал Фрадков.Он отметил, что большое количество предпринимателей научились дистанционном у ведению бизнеса."С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ.В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность банка.

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