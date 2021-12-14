https://ria.ru/20211214/fradkov-1763692194.html
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП - РИА Новости, 14.12.2021
Фрадков: за последние два года изменилась парадигма развития МСП
За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:40
2021-12-14T16:40
2021-12-14T16:40
промсвязьбанк
петр фрадков
банки
псб (банк псб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_be6296598b05c031546c5a58282105e7.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России, считает председатель ПСБ Петр Фрадков."МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил он на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" в рамках VIII Конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России – порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников", - сказал Фрадков.Он отметил, что большое количество предпринимателей научились дистанционном у ведению бизнеса."С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ.В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность банка.
https://ria.ru/20211202/bank-1761885661.html
https://ria.ru/20211115/kredit-1759072006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758423468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25528cc152c9e70eb418b1459623c363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк, петр фрадков, банки, псб (банк псб), россия
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости
. За последние два года изменилась парадигма развития малого и среднего предпринимательства в России
, считает председатель ПСБ Петр Фрадков
.
"МСП – это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI – ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил он на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" в рамках VIII Конгресса "Инновационная практика: наука + бизнес".
По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России – порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.
Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса. "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников", - сказал Фрадков.
Он отметил, что большое количество предпринимателей научились дистанционном у ведению бизнеса.
"С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась – сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей – предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, – небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ.
В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность банка.
"ESG затрагивает все сферы нашей жизни, а для нас как для банка ESG становится не просто неким комплементарным продуктом - это элемент митигирования рисков, в том числе при работе с предприятиями ОПК", - сказал Фрадков.