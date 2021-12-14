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Участники Forum.Digital Industry 2021 обсудили эффективное производство
Участники Forum.Digital Industry 2021 обсудили эффективное производство - РИА Новости, 14.12.2021
Участники Forum.Digital Industry 2021 обсудили эффективное производство
В пятницу, 10 декабря, состоялась III ежегодная международная онлайн-конференция Forum.Digital Industry (18+), посвященная цифровой трансформации... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:41
2021-12-14T12:41
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 дек - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. В пятницу, 10 декабря, состоялась III ежегодная международная онлайн-конференция Forum.Digital Industry (18+), посвященная цифровой трансформации промышленности. Организатором выступил Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) совместно с Центром промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ.Директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров рассказал о том, как органы государственной власти адаптируются к новым реалиям Индустрии 4.0. По его словам, скорость цифровизации в органах власти заметно растёт, и много инициатив реализуется в области работы с данными."Мы сейчас активно развиваем нашу Систему управления данными, которую планируем стыковать с Национальной системой управления данными, в рамках которой планируется сформировать сотни витрин данных для того, чтобы потребители могли на их основе организовывать различные продукты и сервисы, которые, в свою очередь, двигают вперед технологии, экономику и различные стороны общественной жизни".Михаил Петров также отметил, что в Счетной палате особое внимание уделяется развитию культуры работы с данными и соответствующему обучению персонала. Для этого разработана собственная специальная программа развития компетенций, ориентированная на различные уровни подготовки и названная "Практикум цифровой трансформации". Она проводится в основном сотрудниками Департамента цифровой трансформации с точечным привлечением внешних провайдеров. Кроме того, идет накопление базы знаний, проводятся семинары по обмену опытом аналитической работы, организуются хакатоны среди аналитиков и разработчиков.Руководитель направления "Стратегии цифровой трансформации" Фонда развития цифровой экономики Анна Никитченко отметила, что в уходящем 2021 году произошло много значимых событий в направлении цифровизации промышленности. Так, были сформированы ключевые проекты, началось создание Модульной мультисервисной промышленной платформы, были инициированы новые меры поддержки по разработке и внедрению цифровых отечественных решений в промышленность, крупнейшие промышленные компании приняли свои стратегии цифровой трансформации и начали их реализацию."Будущее настигает нас быстрее, чем мы ожидаем. И инициативы, которые кажутся нереализуемыми, воплощаются прямо сейчас", — сказала Анна Никитченко.В своем докладе начальник Управления сопровождения проектов развития промышленности Агентства промышленного развития города Москвы Алексей Бережной рассказал о "Банке технологий" — проекте Правительства Москвы, реализуемого путем предоставления промышленным предприятиям столицы комплекса услуг по подбору и сопровождению процессов внедрения современных технологических решений, предоставления консультаций по существующим технологиям Индустрии 4.0, организации и проведении пилотных проектов."Сегодня для поддержания своей конкурентоспособности на рынке промышленным предприятиям необходимо внедрять цифровые технологии. Правительство Москвы в лице Агентства промышленного развития выступает в роли технологических консультантов, сопровождающих этапы подбора и внедрения цифровых технологий, а также оказывающих практическую помощь предприятиям столичной промышленности", — отметил Алексей Бережной.Заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов в ходе своего доклада сообщил о важности повышения цифровой грамотности персонала предприятий в условиях цифровой трансформации. Он отметил, что в 2021 году с помощью вредоносных программ было совершенно более 100 атак на российские компании. Средняя сумма выплаченного выкупа составляет 3 млн рублей, а максимальная — 40 млн рублей. При этом точкой входа для вредоносной программы зачастую становится устройство рядового сотрудника, а отнюдь не уязвимости в самих системах. "Сегодня самым слабым звеном любой системы является человек", — подытожил спикер.Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков в своём выступлении сделал акцент на одном из главных направлений развития цифровизации — содействии распространению технологий передового цифрового производства (ADP).Возникновение и развитие ADP в рамках Индустрии 4.0 радикально меняет производство обрабатывающей промышленности, всё более размывая границы между физическими и цифровыми производственными системами. Прогресс в развитии робототехники, технологий искусственного интеллекта, аддитивного производства и анализа данных открывает значительные возможности для ускорения процесса внедрения инноваций, повышения доли производства обрабатывающей промышленности в общей добавленной стоимости.По словам Сергея Короткова, выведение новых товаров на рынок в рамках концепции устойчивого развития способствует возникновению новых отраслей промышленности, повышению эффективности производства и в перспективе может открыть новые возможности для инвесторов."Рост эффективности производства при бережном отношении к окружающей среде, поддержка конкурентоспособности, сокращение гендерного неравенства, увеличения прибыли за счет использования энерго- и ресурсосберегающие технологии – всё это может быть оцифровано и в перспективе способно стать новым драйвером развития промышленных отраслей".В дискуссии также приняли участие представители Ассоциации Европейского бизнеса, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС, института Гайдара, РУДН, АНО "Агентство инвестиционного развития", Новикомбанк, Сбер, ВЭБ.РФ, "Росатом", ГК "СОДИС Лаб", СЗФО РФ "Креономика", "Фора роботикс", "Робовизард", ООО "РобоТехника" и других.Запись трансляции конференции доступна на официальном канале Forum.Digital в YouTube. Forum.Digital – проект Фонда развития цифровой экономики, серия ежегодных форумов по цифровой трансформации отраслей экономики.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:41 14.12.2021
 

Участники Forum.Digital Industry 2021 обсудили эффективное производство

© Пресс-служба Фонда развития цифровой экономикиУчастники Forum.Digital Industry 2021
Участники Forum.Digital Industry 2021
© Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики
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МОСКВА, 14 дек - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. В пятницу, 10 декабря, состоялась III ежегодная международная онлайн-конференция Forum.Digital Industry (18+), посвященная цифровой трансформации промышленности. Организатором выступил Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) совместно с Центром промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ.
Директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров рассказал о том, как органы государственной власти адаптируются к новым реалиям Индустрии 4.0. По его словам, скорость цифровизации в органах власти заметно растёт, и много инициатив реализуется в области работы с данными.
"Мы сейчас активно развиваем нашу Систему управления данными, которую планируем стыковать с Национальной системой управления данными, в рамках которой планируется сформировать сотни витрин данных для того, чтобы потребители могли на их основе организовывать различные продукты и сервисы, которые, в свою очередь, двигают вперед технологии, экономику и различные стороны общественной жизни".
Михаил Петров также отметил, что в Счетной палате особое внимание уделяется развитию культуры работы с данными и соответствующему обучению персонала. Для этого разработана собственная специальная программа развития компетенций, ориентированная на различные уровни подготовки и названная "Практикум цифровой трансформации". Она проводится в основном сотрудниками Департамента цифровой трансформации с точечным привлечением внешних провайдеров. Кроме того, идет накопление базы знаний, проводятся семинары по обмену опытом аналитической работы, организуются хакатоны среди аналитиков и разработчиков.
Руководитель направления "Стратегии цифровой трансформации" Фонда развития цифровой экономики Анна Никитченко отметила, что в уходящем 2021 году произошло много значимых событий в направлении цифровизации промышленности. Так, были сформированы ключевые проекты, началось создание Модульной мультисервисной промышленной платформы, были инициированы новые меры поддержки по разработке и внедрению цифровых отечественных решений в промышленность, крупнейшие промышленные компании приняли свои стратегии цифровой трансформации и начали их реализацию.
"Будущее настигает нас быстрее, чем мы ожидаем. И инициативы, которые кажутся нереализуемыми, воплощаются прямо сейчас", — сказала Анна Никитченко.
В своем докладе начальник Управления сопровождения проектов развития промышленности Агентства промышленного развития города Москвы Алексей Бережной рассказал о "Банке технологий" — проекте Правительства Москвы, реализуемого путем предоставления промышленным предприятиям столицы комплекса услуг по подбору и сопровождению процессов внедрения современных технологических решений, предоставления консультаций по существующим технологиям Индустрии 4.0, организации и проведении пилотных проектов.
"Сегодня для поддержания своей конкурентоспособности на рынке промышленным предприятиям необходимо внедрять цифровые технологии. Правительство Москвы в лице Агентства промышленного развития выступает в роли технологических консультантов, сопровождающих этапы подбора и внедрения цифровых технологий, а также оказывающих практическую помощь предприятиям столичной промышленности", — отметил Алексей Бережной.
Заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов в ходе своего доклада сообщил о важности повышения цифровой грамотности персонала предприятий в условиях цифровой трансформации. Он отметил, что в 2021 году с помощью вредоносных программ было совершенно более 100 атак на российские компании. Средняя сумма выплаченного выкупа составляет 3 млн рублей, а максимальная — 40 млн рублей. При этом точкой входа для вредоносной программы зачастую становится устройство рядового сотрудника, а отнюдь не уязвимости в самих системах. "Сегодня самым слабым звеном любой системы является человек", — подытожил спикер.
Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков в своём выступлении сделал акцент на одном из главных направлений развития цифровизации — содействии распространению технологий передового цифрового производства (ADP).
Возникновение и развитие ADP в рамках Индустрии 4.0 радикально меняет производство обрабатывающей промышленности, всё более размывая границы между физическими и цифровыми производственными системами. Прогресс в развитии робототехники, технологий искусственного интеллекта, аддитивного производства и анализа данных открывает значительные возможности для ускорения процесса внедрения инноваций, повышения доли производства обрабатывающей промышленности в общей добавленной стоимости.
По словам Сергея Короткова, выведение новых товаров на рынок в рамках концепции устойчивого развития способствует возникновению новых отраслей промышленности, повышению эффективности производства и в перспективе может открыть новые возможности для инвесторов.
"Рост эффективности производства при бережном отношении к окружающей среде, поддержка конкурентоспособности, сокращение гендерного неравенства, увеличения прибыли за счет использования энерго- и ресурсосберегающие технологии – всё это может быть оцифровано и в перспективе способно стать новым драйвером развития промышленных отраслей".
В дискуссии также приняли участие представители Ассоциации Европейского бизнеса, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС, института Гайдара, РУДН, АНО "Агентство инвестиционного развития", Новикомбанк, Сбер, ВЭБ.РФ, "Росатом", ГК "СОДИС Лаб", СЗФО РФ "Креономика", "Фора роботикс", "Робовизард", ООО "РобоТехника" и других.
Запись трансляции конференции доступна на официальном канале Forum.Digital в YouTube.
Forum.Digital – проект Фонда развития цифровой экономики, серия ежегодных форумов по цифровой трансформации отраслей экономики.
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