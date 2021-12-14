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Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"
Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат" - РИА Новости, 14.12.2021
Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает переформатирование... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:47
2021-12-14T14:47
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает переформатирование "Нормандского формата".Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США намерены более активно участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, формат ещё определяется. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат" (РФ, Украина, Франция, ФРГ)."Что касается привлечения США к процессу урегулирования (в Донбассе — ред.), то собственно они всегда были к нему привлечены в той или иной степени. Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается таким, какой он есть", - цитирует Кулебу информагентство УНН.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, оон, франция, нато, эммануэль макрон, дмитрий кулеба, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия
14:47 14.12.2021
 
Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает переформатирование "Нормандского формата".
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США намерены более активно участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, формат ещё определяется. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат" (РФ, Украина, Франция, ФРГ).
"Что касается привлечения США к процессу урегулирования (в Донбассе — ред.), то собственно они всегда были к нему привлечены в той или иной степени. Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается таким, какой он есть", - цитирует Кулебу информагентство УНН.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Зеленского удивило требование гарантий, что Украина не вступит в НАТО
 
В миреКиевООНФранцияНАТОЭммануэль МакронДмитрий КулебаАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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