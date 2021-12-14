https://ria.ru/20211214/format-1763666038.html

Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"

Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат" - РИА Новости, 14.12.2021

Кулеба заявил, что включение США не изменит "нормандский формат"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает переформатирование... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:47

2021-12-14T14:47

2021-12-14T14:47

в мире

киев

оон

франция

нато

эммануэль макрон

дмитрий кулеба

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает переформатирование "Нормандского формата".Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США намерены более активно участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, формат ещё определяется. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие США в вопросе урегулирования на Украине не заменит существующий "нормандский" формат" (РФ, Украина, Франция, ФРГ)."Что касается привлечения США к процессу урегулирования (в Донбассе — ред.), то собственно они всегда были к нему привлечены в той или иной степени. Сейчас речь не идет о переформатировании "нормандского формата". Он остается таким, какой он есть", - цитирует Кулебу информагентство УНН.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763649663.html

киев

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, оон, франция, нато, эммануэль макрон, дмитрий кулеба, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия