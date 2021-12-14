https://ria.ru/20211214/f-35-1763720130.html

ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ

ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.12.2021

ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ

ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:17

2021-12-14T18:17

2021-12-14T18:17

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для защиты от шпионажа КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей администрации президента сообщила, что США должны одобрить продажу вооружений ОАЭ на сумму в 23 миллиарда долларов, в том числе истребителей F-35 и боевых беспилотников Reaper. Впоследствии агентство Блумберг передавало, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОАЭ прекратить использовать технологии китайской компании Huawei, отказ Абу-Даби якобы мог поставить под угрозу сделку.По данным газеты, непонятно, действительно ли Эмираты отказываются от соглашения или это их дипломатический ход в преддверии визита делегации военных ОАЭ в минобороны США."Правительственное должностное лицо относительно низкого уровня написало письмо, в котором высказывалось предположение, что речь идет о тактике переговоров перед встречей", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20211214/aviatsiya-1763506578.html

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