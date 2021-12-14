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https://ria.ru/20211214/f-35-1763720130.html
ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ
ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.12.2021
ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ
ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:17
2021-12-14T18:17
в мире
технологии
сша
оаэ
китай
джо байден
huawei technologies
f-35
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для защиты от шпионажа КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей администрации президента сообщила, что США должны одобрить продажу вооружений ОАЭ на сумму в 23 миллиарда долларов, в том числе истребителей F-35 и боевых беспилотников Reaper. Впоследствии агентство Блумберг передавало, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОАЭ прекратить использовать технологии китайской компании Huawei, отказ Абу-Даби якобы мог поставить под угрозу сделку.По данным газеты, непонятно, действительно ли Эмираты отказываются от соглашения или это их дипломатический ход в преддверии визита делегации военных ОАЭ в минобороны США."Правительственное должностное лицо относительно низкого уровня написало письмо, в котором высказывалось предположение, что речь идет о тактике переговоров перед встречей", - говорится в сообщении газеты.
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в мире, технологии, сша, оаэ, китай, джо байден, huawei technologies, f-35, министерство обороны сша
18:17 14.12.2021
 
ОАЭ пригрозили отказаться от покупки F-35 у США, сообщили СМИ

WSJ: ОАЭ угрожают отказаться от покупки F-35 у США из-за их требований защиты от шпионажа

© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Flickr / US Air Force
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ОАЭ угрожают выйти из сделки с США по покупке истребителей F-35 и других вооружений из-за выдвигаемых Вашингтоном "обременительных" требований безопасности для защиты от шпионажа КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.
Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей администрации президента сообщила, что США должны одобрить продажу вооружений ОАЭ на сумму в 23 миллиарда долларов, в том числе истребителей F-35 и боевых беспилотников Reaper. Впоследствии агентство Блумберг передавало, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОАЭ прекратить использовать технологии китайской компании Huawei, отказ Абу-Даби якобы мог поставить под угрозу сделку.
По данным газеты, непонятно, действительно ли Эмираты отказываются от соглашения или это их дипломатический ход в преддверии визита делегации военных ОАЭ в минобороны США.
"Правительственное должностное лицо относительно низкого уровня написало письмо, в котором высказывалось предположение, что речь идет о тактике переговоров перед встречей", - говорится в сообщении газеты.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреТехнологииСШАОАЭКитайДжо БайденHuawei TechnologiesF-35Министерство обороны США
 
 
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