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"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру
"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру - РИА Новости, 14.12.2021
"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру
Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия). РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:53
2021-12-14T23:33
в мире
иран
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
франция
великобритания
николя де ривьер
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ООН, 14 дек - РИА Новости. Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия)."В течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги. И недавно ускорил процесс наиболее чувствительных нарушений СВПД", - зачитал постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."Ядерная программа Ирана никогда не была более продвинута, чем сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения", - добавил он.По его словам, Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД
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в мире, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, великобритания, николя де ривьер
22:53 14.12.2021 (обновлено: 23:33 14.12.2021)
 
"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

"Евротройка" заявила в ООН, что ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Fotolia / Borna_Mir
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ООН, 14 дек - РИА Новости. Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия).
"В течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги. И недавно ускорил процесс наиболее чувствительных нарушений СВПД", - зачитал постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
"Ядерная программа Ирана никогда не была более продвинута, чем сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения", - добавил он.
По его словам, Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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В миреИранООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ФранцияВеликобританияНиколя Де Ривьер
 
 
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