https://ria.ru/20211214/evrotroyka-1763754821.html

"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру - РИА Новости, 14.12.2021

"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия). РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:53

2021-12-14T22:53

2021-12-14T23:33

в мире

иран

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

франция

великобритания

николя де ривьер

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ООН, 14 дек - РИА Новости. Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия)."В течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги. И недавно ускорил процесс наиболее чувствительных нарушений СВПД", - зачитал постпред Франции при ООН Николя де Ривьер."Ядерная программа Ирана никогда не была более продвинута, чем сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения", - добавил он.По его словам, Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД

https://ria.ru/20211213/svpd-1763406094.html

иран

франция

великобритания

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в мире, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, великобритания, николя де ривьер