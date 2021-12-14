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Грядет эпидемия, который будет страшнее пандемии коронавируса
Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021
Грядет эпидемия, который будет страшнее пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:18
2021-12-14T10:18
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций.По словам медика, сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план. Он отметил, что большинство заболеваний, включая птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно."Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач, подчеркнув, что смертность от этой болезни, в частности среди детей, составляет 53 процента.Ранее Мясников назвал единственный способ защититься от омикрон-штамма коронавируса: в этом должна помочь ревакцинация и коррекция самих вакцин. Он подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей и такое развитие событий — норма для эволюции вируса.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
10:18 14.12.2021
 
Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса

Доктор Мясников: мутировавший птичий грипп может стать гораздо опаснее коронавируса

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций.
По словам медика, сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план. Он отметил, что большинство заболеваний, включая птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно.
"Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач, подчеркнув, что смертность от этой болезни, в частности среди детей, составляет 53 процента.
Ранее Мясников назвал единственный способ защититься от омикрон-штамма коронавируса: в этом должна помочь ревакцинация и коррекция самих вакцин. Он подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей и такое развитие событий — норма для эволюции вируса.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
03:57
Мясников предупредил россиян об опасном сигнале
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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