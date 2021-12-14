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Грядет эпидемия, который будет страшнее пандемии коронавируса

Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021

Грядет эпидемия, который будет страшнее пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:18

2021-12-14T10:18

2021-12-14T10:18

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности птичьего гриппа и его мутаций.По словам медика, сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план. Он отметил, что большинство заболеваний, включая птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно."Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил", — отметил врач, подчеркнув, что смертность от этой болезни, в частности среди детей, составляет 53 процента.Ранее Мясников назвал единственный способ защититься от омикрон-штамма коронавируса: в этом должна помочь ревакцинация и коррекция самих вакцин. Он подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей и такое развитие событий — норма для эволюции вируса.

https://ria.ru/20211214/davlenie-1763588546.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)