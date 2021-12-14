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Кабинет Путина украсили новогодней елкой

Кабинет Путина украсили новогодней елкой - РИА Новости, 14.12.2021

Кабинет Путина украсили новогодней елкой

Рабочий кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году, установив там новогоднюю елку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:39

2021-12-14T14:39

2021-12-14T14:43

общество

владимир путин

дмитрий песков

новый год

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рабочий кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году, установив там новогоднюю елку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Первый корпус Кремля традиционно украшают к Новому году. Новогодняя елка, как правило, стоит в холле, украшенная крупными разноцветными шарами. В кабинете Путина также ставят елку. Этот год не стал исключением. На вопрос, установили ли уже главный атрибут новогоднего праздника, Песков ответил утвердительно: "Да".Что же касается новогоднего обращения президента, то, как ранее рассказал Песков, в Кремле никогда не раскрывают его содержимое заранее, не станут делать этого и в этот раз.

https://ria.ru/20210111/putin-1592600165.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, новый год