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Кабинет Путина украсили новогодней елкой
Кабинет Путина украсили новогодней елкой - РИА Новости, 14.12.2021
Кабинет Путина украсили новогодней елкой
Рабочий кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году, установив там новогоднюю елку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:39
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общество
владимир путин
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рабочий кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году, установив там новогоднюю елку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Первый корпус Кремля традиционно украшают к Новому году. Новогодняя елка, как правило, стоит в холле, украшенная крупными разноцветными шарами. В кабинете Путина также ставят елку. Этот год не стал исключением. На вопрос, установили ли уже главный атрибут новогоднего праздника, Песков ответил утвердительно: "Да".Что же касается новогоднего обращения президента, то, как ранее рассказал Песков, в Кремле никогда не раскрывают его содержимое заранее, не станут делать этого и в этот раз.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, новый год
14:39 14.12.2021 (обновлено: 14:43 14.12.2021)
 
Кабинет Путина украсили новогодней елкой

Пресс-секретарь президента Песков: кабинет Путина украсили к Новому году и поставили елку

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рабочий кабинет президента России Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году, установив там новогоднюю елку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Первый корпус Кремля традиционно украшают к Новому году. Новогодняя елка, как правило, стоит в холле, украшенная крупными разноцветными шарами. В кабинете Путина также ставят елку. Этот год не стал исключением. На вопрос, установили ли уже главный атрибут новогоднего праздника, Песков ответил утвердительно: "Да".
Что же касается новогоднего обращения президента, то, как ранее рассказал Песков, в Кремле никогда не раскрывают его содержимое заранее, не станут делать этого и в этот раз.
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
11 января, 16:47Новый год—2021
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 миллионов человек
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковНовый год
 
 
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