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Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково
Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково - РИА Новости, 14.12.2021
Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково
Елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, спилили в подмосковном городском округе Щелково во вторник, сообщил журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:00
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щелково
москва
новый год
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ЩЕЛКОВО (Московская область), 14 дек - РИА Новости. Елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, спилили в подмосковном городском округе Щелково во вторник, сообщил журналистам заместитель начальника главного институционного управления управления делами президента РФ Анатолий Качанов."В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.По его словам, елку в этом году выбирали "где-то с апреля месяца", было осмотрено 37 елок. Качанов рассказал о правилах выбора главной елки страны: размах веток у нее должен быть не шире семи метров, она должна быть около 30 метров в высоту."Завтра у нас увязка елки, и послезавтра где-то в районе двух часов мы увозим елку в Москву - через Спасскую башню, на Соборную площадь… Мы надеемся, что 22 числа, мы елку должны нарядить", - добавил Качанов.Он отметил, что кремлевской елке порядка 90 лет, в высоту она около 28 метров, диаметр ее ствола - 60-70 сантиметров.
https://ria.ru/20211209/elka-1762932933.html
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Главную елку России спилили в подмосковном Щелково
Главную елку России, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково
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щелково, москва, новый год
13:00 14.12.2021 (обновлено: 13:50 14.12.2021)
 
Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково

Елку, которую установят на Соборной площади Кремля, спилили в подмосковном Щелково

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты поднимают автокраном главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево
Специалисты поднимают автокраном главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЩЕЛКОВО (Московская область), 14 дек - РИА Новости. Елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, спилили в подмосковном городском округе Щелково во вторник, сообщил журналистам заместитель начальника главного институционного управления управления делами президента РФ Анатолий Качанов.
"В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.
По его словам, елку в этом году выбирали "где-то с апреля месяца", было осмотрено 37 елок. Качанов рассказал о правилах выбора главной елки страны: размах веток у нее должен быть не шире семи метров, она должна быть около 30 метров в высоту.
"Завтра у нас увязка елки, и послезавтра где-то в районе двух часов мы увозим елку в Москву - через Спасскую башню, на Соборную площадь… Мы надеемся, что 22 числа, мы елку должны нарядить", - добавил Качанов.
Он отметил, что кремлевской елке порядка 90 лет, в высоту она около 28 метров, диаметр ее ствола - 60-70 сантиметров.
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 14:08
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ЩелковоМоскваНовый год
 
 
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