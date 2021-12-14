https://ria.ru/20211214/elka-1763644526.html

Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково

Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково - РИА Новости, 14.12.2021

Елку, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково

Елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, спилили в подмосковном городском округе Щелково во вторник, сообщил журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:00

2021-12-14T13:00

2021-12-14T13:50

щелково

москва

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763638029_0:259:3088:1996_1920x0_80_0_0_1943945106155a825b14b9a3e0cb4e42.jpg

ЩЕЛКОВО (Московская область), 14 дек - РИА Новости. Елку, которая в этом году украсит площадь в Кремле, спилили в подмосковном городском округе Щелково во вторник, сообщил журналистам заместитель начальника главного институционного управления управления делами президента РФ Анатолий Качанов."В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ", - сказал Качанов.По его словам, елку в этом году выбирали "где-то с апреля месяца", было осмотрено 37 елок. Качанов рассказал о правилах выбора главной елки страны: размах веток у нее должен быть не шире семи метров, она должна быть около 30 метров в высоту."Завтра у нас увязка елки, и послезавтра где-то в районе двух часов мы увозим елку в Москву - через Спасскую башню, на Соборную площадь… Мы надеемся, что 22 числа, мы елку должны нарядить", - добавил Качанов.Он отметил, что кремлевской елке порядка 90 лет, в высоту она около 28 метров, диаметр ее ствола - 60-70 сантиметров.

https://ria.ru/20211209/elka-1762932933.html

щелково

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главную елку России спилили в подмосковном Щелково Главную елку России, которая украсит Кремль, спилили в подмосковном Щелково 2021-12-14T13:00 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

щелково, москва, новый год