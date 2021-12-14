https://ria.ru/20211214/elka-1763587794.html

Эксперты рассказали о преимуществах живой новогодней елки

Эксперты рассказали о преимуществах живой новогодней елки - РИА Новости, 14.12.2021

Эксперты рассказали о преимуществах живой новогодней елки

Живая елка, источающая полезный запах хвои, а также выделяющая фитонциды, которые очищают воздух от вредных бактерий, - беспроигрышный вариант украшения дома к... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T03:29

2021-12-14T03:29

2021-12-14T03:29

общество

новый год

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Живая елка, источающая полезный запах хвои, а также выделяющая фитонциды, которые очищают воздух от вредных бактерий, - беспроигрышный вариант украшения дома к Новому году, рассказали РИА Новости опрошенные специалисты, добавив, что альтернативные искусственные деревья сложны в утилизации, а также нередко вызывают аллергию.По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, натуральная елка, установленная в квартире в преддверии Нового года, будет источать свежий запах хвои и распространять большое количество фитонцидов, которые превосходно очищают воздух от вредных бактерий. Кроме этого, хвоя богата аскорбиновой кислотой, которая отвечает за поддержку иммунитета."Отрадно, что после праздников живую елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое", - сказала Казимир, добавив, что после утилизации живое дерево, в отличие от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вред природе.В свою очередь, заместитель генерального директора Мособллес Александр Передерий добавил, что, безусловно, у искусственных елок тоже есть свои плюсы, например они многоразовые и легко устанавливаются."Но если говорить о минусах, то и тут, конечно, они есть. Самое главное - нет натурального хвойного запаха. Не всегда производители изготавливают новогодние елки из качественных материалов, что, в свою очередь, может вызвать у некоторых аллергическую реакцию. При этом хорошая искусственная ель стоит достаточно дорого", - сказал Передерий.Искусственные деревья собирают пыль, а при утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценную елку на следующий год будет уже невозможно, отметил специалист.Кроме этого, производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе сильнее, чем вырубка живых елей, поскольку пластик не разлагается, подчеркнул Передерий.

https://ria.ru/20211208/elka-1762763679.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год