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Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке
Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке - РИА Новости, 14.12.2021
Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке
Власти Владикавказа ищут другую ель взамен сломанной при погрузке, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:34
2021-12-14T22:37
общество
ель
владикавказ
новый год
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Власти Владикавказа ищут другую ель взамен сломанной при погрузке, сообщили в администрации города.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором у огромной ели во время погрузки ломается верхушка и она падает."Сегодня вечером на площадь Свободы во Владикавказе должны были установить главный атрибут праздника – новогоднюю ель. Голубая красавица родом из села Михайловского, 20-метровую елочку передал в дар всем горожанам Марат Катаев", - отметили в администрации.По его словам, дерево росло у него во дворе и он решил подарить ее всем детям республики."Это дерево много лет назад во дворе дома посадил мой дядя. За эти годы она превратилась в настоящую красавицу, и я решил подарить ее всем детишкам республики. Надеюсь, она станет достойным украшением праздника. Хочу пожелать всем мира, добра и благополучия в Новом году!", - сказал Катаев, слова которого цитирует администрация.Власти отмечают, что при погрузке ель сломалась. "На данный момент, ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города", - добавили в администрации.
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общество, ель, владикавказ, новый год, республика северная осетия - алания, россия
22:34 14.12.2021 (обновлено: 22:37 14.12.2021)
 
Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке

Власти Владикавказа ищут замену новогодней ели, сломанной при погрузке

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней ёлки
Украшение новогодней ёлки - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Власти Владикавказа ищут другую ель взамен сломанной при погрузке, сообщили в администрации города.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором у огромной ели во время погрузки ломается верхушка и она падает.
"Сегодня вечером на площадь Свободы во Владикавказе должны были установить главный атрибут праздника – новогоднюю ель. Голубая красавица родом из села Михайловского, 20-метровую елочку передал в дар всем горожанам Марат Катаев", - отметили в администрации.
По его словам, дерево росло у него во дворе и он решил подарить ее всем детям республики.
"Это дерево много лет назад во дворе дома посадил мой дядя. За эти годы она превратилась в настоящую красавицу, и я решил подарить ее всем детишкам республики. Надеюсь, она станет достойным украшением праздника. Хочу пожелать всем мира, добра и благополучия в Новом году!", - сказал Катаев, слова которого цитирует администрация.
Власти отмечают, что при погрузке ель сломалась. "На данный момент, ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города", - добавили в администрации.
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