https://ria.ru/20211214/el-1763754018.html

Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке

Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке - РИА Новости, 14.12.2021

Во Владикавказе ищут замену ели, сломанной при погрузке

Власти Владикавказа ищут другую ель взамен сломанной при погрузке, сообщили в администрации города. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:34

2021-12-14T22:34

2021-12-14T22:37

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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Власти Владикавказа ищут другую ель взамен сломанной при погрузке, сообщили в администрации города.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором у огромной ели во время погрузки ломается верхушка и она падает."Сегодня вечером на площадь Свободы во Владикавказе должны были установить главный атрибут праздника – новогоднюю ель. Голубая красавица родом из села Михайловского, 20-метровую елочку передал в дар всем горожанам Марат Катаев", - отметили в администрации.По его словам, дерево росло у него во дворе и он решил подарить ее всем детям республики."Это дерево много лет назад во дворе дома посадил мой дядя. За эти годы она превратилась в настоящую красавицу, и я решил подарить ее всем детишкам республики. Надеюсь, она станет достойным украшением праздника. Хочу пожелать всем мира, добра и благополучия в Новом году!", - сказал Катаев, слова которого цитирует администрация.Власти отмечают, что при погрузке ель сломалась. "На данный момент, ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города", - добавили в администрации.

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общество, ель, владикавказ, новый год, республика северная осетия - алания, россия