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Главная новогодняя ель России
Главная новогодняя ель России - РИА Новости, 14.12.2021
Главная новогодняя ель России
Впервые традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T00:20
2021-12-14T00:20
общество
справки
ель
великий устюг
государственный кремлевский дворец
дед мороз
новый год
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Впервые традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 годапри императоре Петре I, но после его смерти от обычая практически отказались.Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала (ныне Московского) в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году. Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы стали устраивали благотворительные новогодние праздники для детей. До 1917 года зеленая красавица устанавливалась на Соборной площади Кремля, но только тогда, когда там встречали праздник члены царской семьи. За время правления Николая II такое случалось дважды. Царская семья предпочитала справлять Новый год в Царском селе под Санкт-Петербургом. В годы Первой мировой войны украшение елки было запрещено, как "вражеская традиция". После Октябрьской революции этот запрет был отменен. Однако уже 1926 году украшение новогодней елки было признано антисоветским. Лишь в 1935 году она была реабилитирована: на Новый год был организован первый детский утренник с наряженной лесной красавицей.В 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название "новогодние елки".С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец). Живую "дворцовую" елку почти всегда рубили в Истринском лесничестве. В декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина возродилась дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля. Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 по 2001 годы. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы: при очень низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево. В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь. В 2005 и 2006 годах главную елку страны отправляли в Кремль с родины Деда Мороза – Великого Устюга. С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются из Подмосковья.Ель для Кремля выбирается по строжайшим стандартам – у нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, рост – не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось, поскольку стоять ему придется три недели.Ель забракуют, если на стволе найдут мох или лишайники, а также дупла. Стоять елка должна на опушке, откуда ее проще вывезти.Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами. В Москву елку доставляет специальный тягач-лесовоз. В Кремль ее торжественно ввозят через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для проезда автотранспорта. В 2010 году впервые новогоднее дерево для Кремля освятил представитель Русской православной церкви. В преддверии 2022 года главную елку страны срубят в деревне Новопареево городского округа Щелково Подмосковья. Возраст дерева – чуть больше 90 лет. Его высота составит 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, нижний обхват, самый широкий диаметр лап, – 10 метров. Преодолев 65 километров, его доставят в Москву и установят на Соборной площади Кремля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
великий устюг
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общество, справки, ель, великий устюг, государственный кремлевский дворец, дед мороз, новый год
00:20 14.12.2021
 

Главная новогодняя ель России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Манежной площади
Украшение новогодней елки на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Впервые традиция встречать Новый год с елкой появилась в России в канун 1700 года
при императоре Петре I, но после его смерти от обычая практически отказались.
Первую публичную елку установили в здании Екатерининского вокзала (ныне Московского) в Санкт-Петербурге лишь в 1852 году.
Позднее общественные елки начали ставить и в других присутственных местах, а представители дворянства, промышленники и купцы стали устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.
До 1917 года зеленая красавица устанавливалась на Соборной площади Кремля, но только тогда, когда там встречали праздник члены царской семьи. За время правления Николая II такое случалось дважды. Царская семья предпочитала справлять Новый год в Царском селе под Санкт-Петербургом.
В годы Первой мировой войны украшение елки было запрещено, как "вражеская традиция". После Октябрьской революции этот запрет был отменен. Однако уже 1926 году украшение новогодней елки было признано антисоветским. Лишь в 1935 году она была реабилитирована: на Новый год был организован первый детский утренник с наряженной лесной красавицей.
В 1938 году огромная 15-метровая елка с десятью тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название "новогодние елки".
С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец). Живую "дворцовую" елку почти всегда рубили в Истринском лесничестве.
В декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина возродилась дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля. Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 по 2001 годы. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы: при очень низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.
В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.
В 2005 и 2006 годах главную елку страны отправляли в Кремль с родины Деда Мороза – Великого Устюга.
С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются из Подмосковья.
Ель для Кремля выбирается по строжайшим стандартам – у нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, рост – не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось, поскольку стоять ему придется три недели.
Ель забракуют, если на стволе найдут мох или лишайники, а также дупла. Стоять елка должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривает подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирают главную, а оставшиеся становятся дублерами.
В Москву елку доставляет специальный тягач-лесовоз. В Кремль ее торжественно ввозят через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для проезда автотранспорта.
В 2010 году впервые новогоднее дерево для Кремля освятил представитель Русской православной церкви.
В преддверии 2022 года главную елку страны срубят в деревне Новопареево городского округа Щелково Подмосковья. Возраст дерева – чуть больше 90 лет. Его высота составит 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, нижний обхват, самый широкий диаметр лап, – 10 метров. Преодолев 65 километров, его доставят в Москву и установят на Соборной площади Кремля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ОбществоСправкиЕльВеликий УстюгГосударственный Кремлевский дворецДед МорозНовый год
 
 
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