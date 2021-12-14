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Норвежская антарктическая экспедиция (1910-1912)

Норвежская антарктическая экспедиция (1910-1912) - РИА Новости, 14.12.2021

Норвежская антарктическая экспедиция (1910-1912)

Решив стать полярным исследователем в 15 лет, норвежец Руаль Амундсен всю свою жизнь подчинил этой цели. Он участвовал в бельгийской антарктической экспедиции... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:14

2021-12-14T00:14

2021-12-14T00:14

справки

антарктида

норвегия

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Решив стать полярным исследователем в 15 лет, норвежец Руаль Амундсен всю свою жизнь подчинил этой цели. Он участвовал в бельгийской антарктической экспедиции Адриена де Жерлаша (1897-1899), сначала в качестве штурмана, а с 1901 года – капитана дальнего плавания. На парусно-моторной яхте "Йоа" с тремя зимовками (1903-1906) впервые преодолел Северо-Западный проход от Гренландии к Аляске с востока на запад (кратчайший путь из Атлантического океана в Тихий вокруг арктических побережий Северной Америки).После этого путешествия целью Амундсена стало покорение Северного полюса. Его имя, ставшее известным далеко за пределами Норвегии, быстро помогло привлечь необходимый капитал для экспедиции. План исследователя заключался в том, чтобы добраться до Северного полюса на корабле, вмороженном в лед. Для осуществления путешествия Амундсен воспользовался специально построенным для полярных исследований норвежский кораблем "Фрам". Моторно-парусное судно было создано для экспедиции полярного исследователя Фритьофа Нансена (1893-1896), участвовало в походе норвежского мореплавателя Отто Свердрупа, в 1898-1902 годах к арктическому архипелагу к западу от Гренландии – ныне регион Нунавут в Канаде. Однако планы Амундсена разрушились, когда в апреле 1909 года пришло известие о том, что американец Роберт Пири уже достиг Северного полюса. Тогда Амундсен решил покорить Южный полюс. В то же время стало известно, что англичанин Роберт Фалкон Скотт также готовился к своей второй попытке открыть Южный полюс. Амундсен, ведомый амбициями быть первым, решил попасть туда раньше него, но цель предстоящей экспедиции норвежский полярник скрывал. О намерении Амундсена идти в Антарктику знали до отплытия "Фрама" из Норвегии четыре человека – его брат и три члена экспедиции. О цели экспедиции не было известно и норвежскому правительству, так как Амундсен опасался запрета – Норвегия была экономически и политически зависима от Великобритании. О том, что Руаль Амундсен также готовится совершить рывок к Южному полюсу, мир узнал лишь тогда, когда "Фрам" достиг острова Мадейра (недалеко от Канарских островов). Телеграмма Амундсена настигла экспедицию Скотта, когда тот покидал Новую Зеландию. Среди участников экспедиции Амундсена, состоявшей в основном из норвежцев, был один русский – уроженец Архангельской губернии океанограф Александр Кучин (1888-1912). Базовый лагерь Амундсен решил построить на леднике Росса в Китовой Бухте (Антарктида). Это был рискованный ход, так как считалось, что на леднике лагерь создавать опасно, вместе со льдом он сползет в море. Но Амундсен все продумал: береговая линия именно этого ледника не менялась на картах уже много лет. Этим дерзким, но просчитанным решением он выиграл уже на старте у Скотта 100 километров, и столько же при возвращении. К походу Амундсен очень тщательно готовился. Так как климат Антарктики самый суровый в мире, верхняя одежда для экспедиции шилась по образцу эскимосской.Строго продумывалась каждая деталь: белье, обувь, рукавицы, даже кнуты для собачьих упряжек. Для покорения полюса Амундсен решил использовать ездовых эскимосских собак. Между тем Скотт в своей экспедиции отдал предпочтение маньчжурским пони. Амундсен считал, что собаки гораздо легче преодолевают снежные мосты и растрескавшиеся ледники. Если провалится собака, ее легко вытащить. Также при дальних переходах собак можно было использовать в пищу. Для зимовки путешественники везли на корабле специально построенный деревянный дом (8х4 метра, высотой 3,5 метра), состоящий из двух комнат. Одна, длиной в шесть метров, должна была служить спальней, столовой и гостиной, другая, длиной два метра, предназначалась для кухни. Вдоль стен комнаты шли в два этажа койки для десяти человек: у одной стены шесть, у второй – четыре. Перед отправкой его разобрали, пометив все части, чтобы легче было его собрать. Помимо дома у путешественников было 15 шестнадцатиместных палаток, которые должны были служить временным жильем, а также шесть трехместных палаток. Исключительно много внимания уделялось тому, чтобы уменьшить вес саней и деревянной тары. На каждых санях были устроены особые счетчики (одометры), определявшие пройденное расстояние. С начала мая 1910 года началась погрузка снаряжения и продовольствия на корабль "Фрам" в гавани норвежского города Кристиании (ныне столица Норвегии Осло). 3 июня судно отправилось в Бюндефьорд, залив к югу от Осло. На его берегу находился дом Амундсена, в саду которого стоял подготовленный для экспедиции зимний дом. Сооружение было разобрано и погружено на судно. В ночь на 7 июня 1910 года Амундсен с членами экспедиции на "Фраме" отправился в путешествие, сделав утром остановку в гавани Хортона, где на судно погрузили патроны и воду. Далее корабль последовал на юг, через Ла-Манш в Атлантический океан. Но из-за неполадок нового двигателя в начале июля экспедиции пришлось вернуться назад в Норвегию в Берген. После ремонта двигателя 23 июля "Фрам" вышел из Бергена и на другой день остановился в Кристиании, где загрузили 400 связок сушеной рыбы, лыжи, сани, лесоматериалы и другое. 9 августа с острова Фредриксхолм забрали 97 собак, прибывших из Гренландии. Животные заняли всю палубу корабля, оставив лишь небольшое место для рулевого. Специально для них на судне была сооружена новая палуба из щитов, которая закрывала собак от непогоды. 10 августа 1910 года корабль отплыл на юг. Следующую, последнюю перед Антарктидой, остановку он сделал 6 сентября в Фуншале на острове Мадейра, откуда Амундсен отправил телеграмму королю Норвегии Хокону и британскому полярнику Скотту об изменении маршрута путешествия. 4 октября 1910 года "Фрам" пересек экватор, а 2 января 1911 года – Южный полярный круг. 14 января, на день раньше намеченного срока, судно вошло в Китовую бухту Антарктиды. Здесь экспедиция разделилась на две группы. Десять человек под руководством капитана Торвальда Нильсена, включая Александра Кучина, остались на корабле для проведения океанографических исследования в Южном океане, другая группа во главе с Амундсеном высадилась на берег. Площадка для базы была найдена в четырех километрах от места высадки. 28 января все необходимое для зимовки было отгружено, установлен дом и палатки для хранения продуктов и снаряжения. База была названа "Фрамхейм". Впоследствии в течение зимы под снегом вблизи дома были вырыты комнаты-мастерские, соединенные проходами, где мужчины могли проводить работу по ремонту оборудования и одежды. 4 февраля Китовую бухту посетили на барке "Терра Нова" участники экспедиции Скотта – начальник восточного отряда, лейтенант Виктор Кемпбелл, лейтенант Гарри Пеннел и судовой врач, которые по приглашению Амундсена побывал во "Фрамхейме". В тот же день барк покинул Китовую бухту.Важной частью плана Амундсена была подготовка складов с припасами по маршруту следования к полюсу. 10 февраля Амундсен с группой отправился для создания первого склада на 80 градусе южной широты. Во время их отсутствия закончили перевозку вещей с "Фрама", и он отплыл в Буэнос-Айрес (Аргентина) для океанографических исследований в Южном океане. К 11 апреля 1911 года, перед приходом антарктической зимы, на трех созданных складах на 80, 81, 82 градусах южной широты было заготовлено три тонны припасов. Все склады были обозначены черными флагами в направлении восток-запад. На базе "Фрамхейм" для зимовки девяти мужчин и 115 собак (несколько щенков появились во время плавания) было заготовлено 60 тысяч килограммов тюленьего мяса. Во время зимы все члены экспедиции жили на базе, вели научные наблюдения, готовили снаряжения для похода на юг. Беспокоясь, что Скотт первым достигнет Южного полюса, Амундсен решил отправиться в путь до того, как пройдут самые сильные зимние холода.8 сентября все члены команды, кроме одного, на семи санях стартовали к полюсу. Через три дня температура сильно понизилась, члены команды начали обмораживаться, пострадали собаки. В результате они добрались до склада на 80 градусе южной широты, разгрузили там сани и повернули обратно на базу. После этого Амундсен счел необходимым разделить отряд на две части. Трех человек он отправил на юг в исследовательское путешествие на Землю Эдуарда VII. Их поход проходил в ноябре и не дал существенных результатов. Вторая часть команды, в которую входили Руаль Амундсен, Хельмер Хансен, Оскар Вистинг, Сверре Хассель и Олаф Бьолан, 20 октября 1911 года направилась к Южному полюсу на четырех санях, в каждые из которых было впряжено по 13 собак. Первого склада на 80 градусе южной широты они достигли 23 октября и устроили двухдневный привал. Начиная с 26 октября, экспедиция стала строить снежные пирамиды высотой около двух метров, чтобы легче было найти обратный путь. Сначала их ставили через каждые 13 и 14 километров, после достижения 81 градуса южной широты – через девять километров. После 82 градуса южной широты снежные пирамиды начали сооружать через каждые пять километров и устраивать склады на каждом градусе широты, чтобы постепенно разгрузить сани. 9 ноября команда достигла 83 градуса южной широты, а 11 ноября путешественники увидели Трансантарктические горы. 17 ноября члены команды подошли к границе шельфового ледника. На следующий день они начали подъем на Полярное плато. К 21 ноября путешественники поднялись до высоты 2400 метров и сделали двухдневный перерыв. Дальше члены команды встретились с зоной глубоких трещин и крутым ледником. Температуры все это время держались на уровне -20 °C при штормовых ветрах, собаки и члены команды страдали от обморожений и горной болезни. Преодолев все это, Амундсен и его четыре товарища достигли Южного полюса 14 декабря 1911 года. На полюсе они оставили небольшую палатку, над которой на шесте укрепили норвежский флаг. В ней Амундсен оставил письмо норвежскому королю с кратким отчетом о походе и послание своему сопернику Скотту. Для более четкого определения полюса было решено заключить место стоянки в круг с радиусом около 20 километров. Для этого три человека (Вистинг, Хассель и Бьолан) вышли по трем направлениям – двое перпендикулярно курсу, которым следовала экспедиция, третий – по направлению курса. Все трое взяли мешочки из непромокаемой ткани с записками с координатами стоянки и большому флагу из плотной темно-коричневой материи. Напоследок все расписались на дощечке, привязанной к шесту в палатке. 18 декабря норвежцы отправились в обратный путь и 26 января 1912 года благополучно вернулись на базу "Фрамхейм". Все путешествие Амундсена и его товарищей к Южному полюсу и обратно заняло 99 дней (вместо 100 по плану Амундсена). Экспедиция Скотта дошла до полюса через месяц после Амундсена, но на обратном пути все ее участники погибли. Амундсен прошел более 800 километров по шельфовому леднику Росса, открыв его южную тыловую часть, пересек Трансантарктические горы.Всего до Южного полюса его команда преодолела 1,5 тысячи километров.Успех экспедиции Амундсена объясняется тщательно продуманным планом, лучшей подготовкой экспедиции и хорошей физической подготовкой норвежцев, применивших испытанные традиционные методы передвижения в полярных странах на ездовых собаках. Кроме того, имели значение опыт и энергия начальника экспедиции. 30 января 1912 года участники экспедиции на "Фраме", прибывшем из Буэнос-Айреса, покинули Антарктиду. 7 марта они добрались до Австралии, где 11 собак, которые вернулись с полюса, были переданы исследователю Антарктики Дугласу Моусону для его экспедиции. В 1936 году в Осло с участием норвежского короля был открыт музей полярной шхуны "Фрам". 14 декабря 2011 года, через 100 лет после покорения Южного полюса, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг открыл на Южном полюсе ледяной памятник-бюст Руалю Амундсену. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, антарктида, норвегия