https://ria.ru/20211214/ekonomika-1763661200.html

Омская область восстанавливает экономическую активность, заявил Бурков

Омская область восстанавливает экономическую активность, заявил Бурков - РИА Новости, 14.12.2021

Омская область восстанавливает экономическую активность, заявил Бурков

Восстановление экономической активности организаций и стабилизация рынка труда наблюдается по итогам текущего года в Омской области, сообщил во вторник... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:25

2021-12-14T14:26

экономика

омская область

александр бурков

россия

омская область

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ОМСК, 14 дек – РИА Новости. Восстановление экономической активности организаций и стабилизация рынка труда наблюдается по итогам текущего года в Омской области, сообщил во вторник губернатор региона Александр Бурков на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе."По оценке, валовой региональный продукт увеличится на полтора процента и составит порядка 850 миллиардов рублей. Положительная динамика ВРП обеспечена ростом промышленного производства, за 10 месяцев он превысил 3%. И объем производства сельхозпродукции у нас сохраняется на прежнем уровне – по прогнозу 110 миллиардов рублей", - отметил Бурков.Глава региона также сообщил, что в рамках реализации национальных проектов к декабрю освоено 15,5 миллиарда рублей, из них 8,5 миллиарда – федеральные средства. Продолжается реализация значимых инвестиционных проектов."За девять месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 135 миллиардов рублей. И если кому-то покажется, что это снижение, то я напомню, что у нас была очень высокая база 2020 года – это 210 миллиардов рублей. В 2017 году было всего 100 миллиардов рублей инвестиций по году", - отметил губернатор.В числе крупных инвестпроектов он назвал открытие производства изопропанола, завершение первого этапа строительства комплекса по глубокой переработке подсолнечника, рапса и сои для производства растительного масла, строительство молочной фермы на тысячу голов с доильным залом "карусель" беспривязного содержания. Также введены в эксплуатацию две солнечные электростанции мощностью по 30 МВт каждая в двух южных районах области."Сегодня уже работаем над задачами запуска нового инвестиционного цикла. Хочу отметить, что после создания в декабре прошлого года особой экономической зоны "Авангард" нам четыре инвестора подали заявки на резидентство с общим объемом инвестиций 45 миллиардов рублей. Также отмечу, что в федеральный перечень новых инвестиционных проектов от Омской области было включено и одобрено 14 инвестпроектов на общую сумму 270 миллиардов рублей. Федеральная комиссия одобрила нашу заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на общую сумму 4,3 миллиарда рублей", - отметил Бурков.

https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html

https://ria.ru/20211213/elektrichestvo-1763436754.html

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экономика, омская область, александр бурков, россия