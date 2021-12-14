https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763712124.html

Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии

Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии - РИА Новости, 14.12.2021

Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии

Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко совместно с администрацией президента подготовить перечень поручений по вопросам защиты... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:44

2021-12-14T17:44

2021-12-14T18:27

экология

общество

владимир путин

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко совместно с администрацией президента подготовить перечень поручений по вопросам защиты экологии, "чтобы ничего не пропало"."Я вас попрошу вместе с коллегами из администрации подготовить по результатам нашего сегодняшнего обсуждения проект перечня поручений, чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто", - сказал Путин на совещании с кабмином во вторник, обращаясь к Абрамченко, которая курирует вопросы экологии.

https://ria.ru/20211214/vybrosy-1763710061.html

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экология, общество, владимир путин, виктория абрамченко, россия