https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763712124.html
Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии
Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии - РИА Новости, 14.12.2021
Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко совместно с администрацией президента подготовить перечень поручений по вопросам защиты... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:44
2021-12-14T17:44
2021-12-14T18:27
экология
общество
владимир путин
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко совместно с администрацией президента подготовить перечень поручений по вопросам защиты экологии, "чтобы ничего не пропало"."Я вас попрошу вместе с коллегами из администрации подготовить по результатам нашего сегодняшнего обсуждения проект перечня поручений, чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто", - сказал Путин на совещании с кабмином во вторник, обращаясь к Абрамченко, которая курирует вопросы экологии.
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экология, общество, владимир путин, виктория абрамченко, россия
17:44 14.12.2021 (обновлено: 18:27 14.12.2021)
Путин потребовал подготовить поручения по вопросам защиты экологии
Путин попросил Абрамченко подготовить перечень поручений по вопросам защиты экологии