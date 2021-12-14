https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763668208.html
Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии
Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии - РИА Новости, 14.12.2021
Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии
Росприроднадзор откликнется на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ ввести в школьную программу курс... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:19
2021-12-14T15:19
2021-12-14T15:22
общество
туапсинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
сн_образование
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ПОСЕЛОК НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ (Краснодарский край), 14 дек - РИА Новости. Росприроднадзор откликнется на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ ввести в школьную программу курс по экологии, сообщила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.С победителями экопремии Радионова встретилась во вторник во всероссийском детском центре "Орленок"."Мы попросим. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность - мы попросим", - ответила Радионова на предложение победителей детской экопремии ввести курс экологического просвещения в школьную программу.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого", организованная Росприроднадзором, проводилась с апреля, на конкурс было представлено около 9,5 тысячи творческих работ на тему экологического просвещения от ребят из 28 стран мира. Победителями премии были признаны около 200 участников. Пятьдесят ребят из 30 регионов России стали участниками 13-й смены во всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Кубани.
https://ria.ru/20211209/ekologiya-1762855827.html
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общество, туапсинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия, сн_образование, социальный навигатор, орленок (детский центр)
15:19 14.12.2021 (обновлено: 15:22 14.12.2021)
Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии
Росприроднадзор предложит Минпросвещения ввести в школах курс по экологии