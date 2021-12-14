https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763668208.html

Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии

Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии - РИА Новости, 14.12.2021

Росприроднадзор призвал ввести в школах курс по экологии

Росприроднадзор откликнется на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ ввести в школьную программу курс... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:19

2021-12-14T15:19

2021-12-14T15:22

общество

туапсинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

сн_образование

социальный навигатор

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ПОСЕЛОК НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ (Краснодарский край), 14 дек - РИА Новости. Росприроднадзор откликнется на предложение победителей детской премии "Экология - дело каждого" и предложит Минпросвещения РФ ввести в школьную программу курс по экологии, сообщила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.С победителями экопремии Радионова встретилась во вторник во всероссийском детском центре "Орленок"."Мы попросим. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность - мы попросим", - ответила Радионова на предложение победителей детской экопремии ввести курс экологического просвещения в школьную программу.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого", организованная Росприроднадзором, проводилась с апреля, на конкурс было представлено около 9,5 тысячи творческих работ на тему экологического просвещения от ребят из 28 стран мира. Победителями премии были признаны около 200 участников. Пятьдесят ребят из 30 регионов России стали участниками 13-й смены во всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Кубани.

https://ria.ru/20211209/ekologiya-1762855827.html

туапсинский район

россия

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общество, туапсинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия, сн_образование, социальный навигатор, орленок (детский центр)